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Son dakika: EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Bakan Bilgin canlı yayında açıklıyor

29.12.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Aylardır tartışılan EYT'de düğüm çözüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin yaptığı açıklamada, yaş sınırının olmadığını duyurdu. Peki EYT'liler ilk emekli maaşlarını ne zaman alacak? Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman Meclis'e gelecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündeme ilişkin konuları ve EYT'de merak edilenleri, katıldığı canlı yayında açıklıyor. İşte haberin detayları...

Son dakika: EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Bakan Bilgin canlı yayında açıklıyor

Son dakika haberi: Türkiye yeni yıla girerken, vatandaşların en çok merak ettiği, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücret konuları çözüme kavuştu. 2023'te 8 bin 506 lira olarak belirlenen asgari ücretin ardından bu kez EYT konusu çözüme kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamayla EYT düzenlemesini kamuoyuna duyurdu. Konuya ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de merak edilenleri TRT Haber ekranlarında yanıtlıyor.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

-Teknik ve ekonomik çalışmaları tamamladık ve EYT sürecini sonuçlandırdık. Milletimize hayırlı uğurlu olsun.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

-Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık.

-23 senelik bir problem bu. 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanları kapsayan bir durum bu. Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az 3 kişi tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi lazım.

-Artık 32-42 yaşında kimseyi emekli etmiyoruz. Ortalama yaş 50.

-Türkiye bütün ekonomik sorunlara rağmen büyümesini sürdürüyor. Tarihinde ilk defa istihdam sayısı 31 milyon 200 bine yükseldi. Türkiye'nin 2022'yi yüzde 5'in üzerinde büyümeyle kapatması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin EYT

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