FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: EYT'liler nefesini tuttu! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika: EYT'liler nefesini tuttu! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

28.12.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaş EYT ile ilgili verilecek kararları bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine sonrası EYT ile ilgili düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını söylemişti. Gelen son bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT düzenlemesini bu akşam 19.45'te kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Son dakika: EYT'liler nefesini tuttu! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika | Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, EYT ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. "EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirterek yaş sınırının da o gün açıklanacağını söylemişti.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de EYT toplantısı yapılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapılan zammın ardından kuyruk oldu! Yapılan zammın ardından kuyruk oldu!
İstanbul'da toplu ulaşıma zam!İstanbul'da toplu ulaşıma zam!
Bakan Bilgin net konuştu! 'EYT'yi bu hafta açıklayacağız'Bakan Bilgin net konuştu! 'EYT'yi bu hafta açıklayacağız'
Anahtar Kelimeler:
son dakika EYT

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Hadise ile Hasan Can Kaya...

Bomba iddia! Hadise ile Hasan Can Kaya...

Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş...

Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş...

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler!

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler!

EYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyor

EYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyor

Gözler akaryakıt tabelasında: Rekor kırdı!

Gözler akaryakıt tabelasında: Rekor kırdı!

1 Ocak'tan itibaren hepsi değişecek! İğneden ipliğe...

1 Ocak'tan itibaren hepsi değişecek! İğneden ipliğe...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.