Son dakika: EYT'liler nefesini tuttu! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika | Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, EYT ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. "EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirterek yaş sınırının da o gün açıklanacağını söylemişti.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de EYT toplantısı yapılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

