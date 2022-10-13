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SON DAKİKA | EYT sonrası için maaş hesabı! Kim ne kadar emekli aylığı alacak? Rakamlar netleşiyor: En düşük maaş…

13.10.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili milyonlarca vatandaş için süreçte neredeyse sona gelindi. “EYT ne zaman çıkacak?”, “Kim, ne kadar emekli maaşı alacak” soruları araştırılırken, EYT yasasının çıkmasının ardından ilk etapta 1,5 milyon kişinin alacağı en düşük emekli maaşı da netleşmeye başladı. Çalışmalarında sona yaklaşılan EYT düzenlemesine göre çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili 3 önemli gelişme söz konusu olacak...

SON DAKİKA | EYT sonrası için maaş hesabı! Kim ne kadar emekli aylığı alacak? Rakamlar netleşiyor: En düşük maaş…

Son dakika… EYT düzenlemesinde çalışmalarda son aşamaya gelindi. Emeklilikte yaş bekleyenler için yapılan değişikliğe göre öncelikle 1,5 milyon kişi emekli olacak. 1999 yılı öncesinde işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek. Çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili üç önemli düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Üzerinde durulan formüle göre ilk etapta 1,5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Maaş hesabında ise rakamlar netleşmeye başladı. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi üzerinde de duruluyor.

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İLK ETAPTA 1,5 MİLYON KİŞİ

Sabah’ta yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, emekli, çalışan ve dar gelirlinin durumlarının düzeltilmesi için gelecek günlerde üç önemli düzenleme yapılması gündeme geldi.

EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonrada prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı. Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmış olacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLABİLİR

AK Parti yönetimi ve milletvekilleri, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine getirilmesini istiyor. Vatandaşın emekli aylığı ile ilgili beklentisi ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildi. Bu yönde bazı bazı hazırlıklar ve hesaplamalar yapıldığı belirtiliyor.

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EMEKLİ MAAŞINA 3600 EK GÖSTERGE FARKI

3600 gösterge düzenlemesi 1 Ocak 2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek. Düzenlemeyi bekleyen özellikle polis ve öğretmenler arasında yüz binlerce kişi olduğu belirtiliyor.

AK Parti kurmayları yılbaşı itibari ile emeklilik isteyeceklerin sayısının 300 bini bulacağını belirtiyor. Önümüzdeki yıl bu kişilerin yerine de alımlar olacağı için kamuya alınacak personel sayısının oldukça yüksek olması bekleniyor.

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EYT’DE İLK MAAŞLAR ŞUBAT AYINDA

EYT sorununun Meclis’e taşınmasının ardından 2023 yılı bütçesinin belirlenmesiyle yasanın Ocak ayında yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Sayıları 6 milyonu aşkın EYT’linin ocak ayında yasa çıktıktan sonra yapacakları emeklilik başvurusu sonrası Şubat ayında ilk maaşlarını alması bekleniyor.

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EYT
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