FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | EYT'yi bekleyen erkekler bu detay sizleri ilgilendiriyor! Tam üç sene erkenden emekli olma fırsatı...

SON DAKİKA | EYT'yi bekleyen erkekler bu detay sizleri ilgilendiriyor! Tam üç sene erkenden emekli olma fırsatı...

05.10.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… EYT son dakika haberleri ile birlikte erken emeklilik şartları milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilirken EYT düzenlemesi için beklenen tarih Aralık ayına geri sayım başladı. Bağ-Kur, SGK ve Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar için nasıl bir düzenleme yapılacağını merak ederken yeni bir detay ortaya çıktı. Ancak düzenleme yapılmasa dahi erken emekli olmak isteyenler 3 yıl erken emeklilik söz konusu. İşte haberin detayları…

SON DAKİKA | EYT'yi bekleyen erkekler bu detay sizleri ilgilendiriyor! Tam üç sene erkenden emekli olma fırsatı...

Son dakika… Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TCMB) açılmasıyla gözler çalışma hayatında alınacak yeni düzenlemelere çevrildi. Şüphesiz ki en önemli konulardan biri ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi oldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin masada tek formül olduğunu söyleyerek Aralık ayını işaret etmişti. EYT’de çözüm için sona yaklaşılırken bir başka detay daha ortaya çıktı. Emeklilik için gerekli primin ödenmesi ve sigortalılık süresi ile yaşın doldurulması şart. Ödeyeceğiniz prim ve yaş şartı, ilk sigorta başlangıç tarihine göre değişiyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. SSK, Bağ-kur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız, emeklilik tarihinizi tayin ediyor. Ancak bazı durumlarda erken emeklilik için bu şartlar değişebiliyor. İşte tüm çalışanları ilgilendiren erken emeklilik için o detaylar...

1

ERKEN EMEKLİLİKTE ERKEKLERİ İLGİLENDİREN KRİTİK DETAY

Erkekler için sunulan en önemli avantaj askerlik süresini borçlanmak. Eksik primi olan erkek sigortalılar açısından askerlik borçlanması ile tamamlama imkanı da bulunuyor. Erkekler askerde geçen tüm günlerini satın alarak emeklilik primlerine ekleyebiliyor. Askerlik sigortadan önce yapılmışsa borçlanılan gün kadar işe giriş tarihi de geri çekilerek ayrıca bir avantaj da kazanılıyor. Borçlanma ile geri çekilen sigorta başlangıç tarihi sayesinde 3 yıl daha erken emekli olmak mümkün.

3

ERDOĞAN’DAN EYT AÇIKLAMASI: ‘DEĞERLENDİRECEĞİZ’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in EYT için Aralık ayını işaret etmesinin ardından, “Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim” demişti. Bilgin peş peşe yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekleyerek, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz” bilgisini paylaşmıştı.

iStock-1221622909

Son olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan milyonlarca EYT’liyi heyecanlandıran bir yorum geldi. Erdoğan, "Vedat Bey'in alanına girmeyeyim. Çalışmanın sonuna geldiklerini biliyorum. Bize sunduklarında da değerlendirmeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talep yağdı, torba yasa ikiye bölünüyorTalep yağdı, torba yasa ikiye bölünüyor
Gram, çeyrek ve tam altın tahmini şaşırtacak! Gram, çeyrek ve tam altın tahmini şaşırtacak!
Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!
Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik EYT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."

Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Yeni bir dönemin habercisi! KAPGAN İKA geliyor! İlk defa duyuruldu

Yeni bir dönemin habercisi! KAPGAN İKA geliyor! İlk defa duyuruldu

Hesap makineleri masada! Vatandaşın gözü zamlı maaşlarda! Memur ve memur emeklileri, SSK, Bağ-Kur... İşte yeni maaşlar

Hesap makineleri masada! Vatandaşın gözü zamlı maaşlarda! Memur ve memur emeklileri, SSK, Bağ-Kur... İşte yeni maaşlar

Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…

Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…

Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine zam geliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.