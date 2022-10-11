SON DAKİKA | Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha: Motorinin fiyatı o seviyeyi aştı... İşte güncel rakamlar

Son dakika haberi: Küresel gelişmeler, brent petrol ve dövizdeki dalgalanmaların etkilediği akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişti. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine peş peşe zamlar gelmişti. Mazot fiyatları da gelen zamlar sonrası 27 lirayı aşarak araç sahiplerini üzmüştü.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Son zamlar sonrası 27 lirayı aşan motorinde fiyatlar bir kez daha yükseldi. Bu gece yarısından itibaren 1 lira 39 kuruş daha yükselen motorinde fiyatlar, İstanbul'da ortalama 28 lira 53 kuruş, Ankara'da 28 lira 66 kuruş, İzmir'de ise 28 lira 68 kuruş oldu.

BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM

Benzinde ise fiyatlar değişmedi. Son gelen zamlardan sonra geçerli olan fiyatlara göre benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa, Ankara'da 20 lira 74 kuruşa, İzmir'de 20 lira 73 kuruşa satılıyor.



