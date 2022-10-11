FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha: Motorinin fiyatı o seviyeyi aştı... İşte güncel rakamlar

SON DAKİKA | Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha: Motorinin fiyatı o seviyeyi aştı... İşte güncel rakamlar

11.10.2022 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Geçtiğimiz hafta peş peşe 3 kez zam gelen akaryakıtta fiyatlar yeniden değişti. Günler içinde yaşanan artışlarla 27 lirayı aşan motorin fiyatları, araç sahiplerini bir hayli üzmüştü. Bu gece yarısından itibaren 1 lira 39 kuruş daha zamlanan motorinde fiyatlar 28 lirayı da geçti. Benzin fiyatları ise aynı kaldı. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

SON DAKİKA | Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha: Motorinin fiyatı o seviyeyi aştı... İşte güncel rakamlar

Son dakika haberi: Küresel gelişmeler, brent petrol ve dövizdeki dalgalanmaların etkilediği akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişti. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine peş peşe zamlar gelmişti. Mazot fiyatları da gelen zamlar sonrası 27 lirayı aşarak araç sahiplerini üzmüştü.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Son zamlar sonrası 27 lirayı aşan motorinde fiyatlar bir kez daha yükseldi. Bu gece yarısından itibaren 1 lira 39 kuruş daha yükselen motorinde fiyatlar, İstanbul'da ortalama 28 lira 53 kuruş, Ankara'da 28 lira 66 kuruş, İzmir'de ise 28 lira 68 kuruş oldu.

thumbs_b_c_7f7b7026cbc70be6c334b66edb92bbdb

BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM

Benzinde ise fiyatlar değişmedi. Son gelen zamlardan sonra geçerli olan fiyatlara göre benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa, Ankara'da 20 lira 74 kuruşa, İzmir'de 20 lira 73 kuruşa satılıyor.

EYT'de yeni gelişme! Yıl sonunu işaret etti... EYT'de yeni gelişme! Yıl sonunu işaret etti... "Vakti zamanı gelince açıklanacak"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esnafa yönelik müjdeler sonrası ilk açıklamaEsnafa yönelik müjdeler sonrası ilk açıklama
Asgari ücret zammı için yeni tahmin!Asgari ücret zammı için yeni tahmin!
Herkesin gözü kulağı bu haberde! ÖTV indirimi olacak mı? "İlk arabasını alacaklara..."Herkesin gözü kulağı bu haberde! ÖTV indirimi olacak mı? "İlk arabasını alacaklara..."
Anahtar Kelimeler:
motorin Zam Akaryakıt Benzin fiyatları Motorin fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi paketi...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi paketi...

Tamer Karadağlı yeni rolüyle olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Engin Günaydın ilk defa açıkladı

Tamer Karadağlı yeni rolüyle olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Engin Günaydın ilk defa açıkladı

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

EYT'de yeni gelişme! Yıl sonunu işaret etti

EYT'de yeni gelişme! Yıl sonunu işaret etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Dünya liderlerine seslendi! “11 Eylül’den daha kötü bir saldırı...”

Dünya liderlerine seslendi! “11 Eylül’den daha kötü bir saldırı...”

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.