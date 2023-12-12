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SON DAKİKA | Gayrimenkul karşılığı Türk vatandaşlığında yeni gelişme! Yönetmelik değişti, arsalar da dahil edildi

12.12.2023 09:50 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, gayrimenkul satın alarak edinilen Türk vatandaşlığı için uygulanan yönetmelikte değişiklik yapıldı. Söz konusu değişiklik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yönetmelikte "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" olarak değiştirildi

SON DAKİKA | Gayrimenkul karşılığı Türk vatandaşlığında yeni gelişme! Yönetmelik değişti, arsalar da dahil edildi

Zaman zaman Türkiye'nin gündemine gelen gayrimenkul satın alınması karşılığında verilen Türk vatandaşlığı için uygulanan yönetmelikte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yönetmelikte "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan değişiklik şöyle:

"TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"

MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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