Son Dakika Haberi: Emekli zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin detayları anlattı: Emekli maaşında kademeli zam

Son Dakika: Emekli zammıyla ilgili beklentiler yükseldi. Kulislerde 2022 maaş zammının yıllık yüzde 40'larda olması beklentisi oluştu. Asgari ücretin yüzde 50'lik artışla 4 bin 253 TL'ye yükselmesi sonrası emeklilerin gözü yapılacak zam oranına çevrildi. Konuyla ilgili son dakika haberleri takip edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Emekli maaş zamlarıyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Bilgin detayları paylaştı. Emekli zammının kademeli olarak ele alınacağını belirten Bilgin, memurlara da enflasyonun üzeriden bir sosyal transfer gerçekleşeceğini açıkladı.

BAKAN BİLGİN'DEN AGİ AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada asgari ücret, emekli ve memura zam konularında açıklama yaptı. Asgari ücret konusunda işverenin de elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik, asgari ücret vergi dışı kaldı. Asgari Geçim İndirimi bir çeşit vergi iadesidir. Bu yıl için 2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ de var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarıda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir" dedi.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMLARI

Bütün emekli gruplarını içine alan bir düzenleme yapacaklarını belirten Bakan Bilgin, "Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Memur sendikalarıyla görüşmeler yaptık, varılan bir mutabakat var. Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

3600 MECLİS'E GİLİYOR

Ek gösterge düzenlemesinin emeklilikteki hakları güçlendiren bir çalışma olduğunu kaydeden Bakan Bilgin, "Bu yılın ilk aylarında bizim tarafımızdan bitirilip Meclis'e sunulur" dedi.

Bilgin, "Emeklilerde, kamuda çalışanlarda, işçilerde tüm çalışmalarımızı yaparken enflasyonu düşünüyoruz. Türkiye'nin en alt gelir gruplarını kapsayan asgari ücret politikasını ve enflasyonu dikkate alan ve sosyal refahı hedefleyen çalışma şeklimiz var" dedi.



