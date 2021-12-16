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Son dakika haberi: 2022 asgari ne kadar olacak? Yeni asgari ücret kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

16.12.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu bugün yanıt buluyor. Yaklaşık 7,5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren 2022 asgari ücret zammı için kritik saat belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonundan çıkacak kararların merakla beklenirken, alınacak zam kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15:00'te duyuracak.

Son dakika haberi: Asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda yapılan ankette çalışan kesimin beklentisi 3700 - 4000 arasında olurken işverenin beklentisinin ise 3 bin 500 olduğu açıklanmıştı. Ancak TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyon olan yüzde 21 zammın üzerine neler yapılabileceğini çalıştıklarını belirten işveren temsilcisi TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, 3 bin 500 TL’yi geçtiklerini söylerken, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da işçinin kırmızı çizgisinin 4 bin lira olduğunu belirtmişti.

ASGARİ ÜCRETİ SAAT 15.00'TE ERDOĞAN DUYURACAK

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan saat 15.00'te asgari ücreti açıklayacak.

BAKAN NEBATİ DUYURMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" demişti.

ASGARİ ÜCRET DÖRDÜNCÜ TOPLANTI BUGÜN

Asgari ücret konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği 2022 yılı asgari ücretin belirleneceği 4. toplantının bugün yapılacağı duyuruldu.

TOPLANTİ

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETTE CİDDİ ARTIŞ OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi kurmaylarının parolası ‘vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda çalışanların mağdur edilmeyeceğini sık sık dile getirirken en umut veren açıklamayı AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptı. Erdoğan "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklaması anketlerden çıkan ağırlıklı talep ve iş dünyasının işaret ettiği rakamların üzerinde bir artış olarak yorumlandı.
Bu süreçte çalışanın ücretini artıracak işverenin yükünü azaltacak formüller bir bir masaya yatırılırken, asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yürütüldü.

ANKET SONUÇLARI YAYIMLANMIŞTI

Asgari ücret tespit komisyonunun çalışmaları 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıyla başlamıştı.

Toplantıda bakanlığın hazırladığı anketin sonuçları da yayımlanmıştı.

Buna göre yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2500 işçi ile görüşüldü.

para

Saha uygulamasında kantitatif araştırma yöntemi ve bu yöntemin yüz yüze tekniği kullanıldı.

İmalat sanayi, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile görüşme yapıldı.
Ankete göre işverenlerin 2022 yılından ihtiyatlı bir iyimser beklenti içerisinde olduğu görüldü.

Katılımcıların yüzde 34’ü yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı sorusuna 3 bin 501 ile 3 bin 750 TL arasında cevabını vererek en yüksek oranı oluşturdu.
Bu rakamı yüzde 19,3 ile 3 bin 251 TL ile 3 bin 500 TL arasında olmalı diyenler, yüzde 13,7 oranı ile de 3 bi 751 TL ile 4 bin TL arasında olmalı diyenler izledi.
Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı sorusuna katılımcıların yüzde 74,3’ü evet yanıtını verirken yüzde 25,7’si ise hayır yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASINDA İŞÇİLER

‘Asgari ücretli işinizin yanı sıra ek bir iş yapıyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 87’si hayır, yüzde 13’ü evet yanıtını verdi.

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Yeni dönem asgari ücret ne olmalı sorusuna katılımcılar ağırlıklı olarak yüzde 37,3 oranı ile 3 bin 750 ile 4 bin TL arasında beklenti ortaya çıktı.

4 bin ile 4 bin 500 TL arasında olmalı diyenlerin oranı yüzde 13, 4 bin 500 TL üzerinde olmalı diyenlerin oranı ise yüzde 21,8 olarak araştırma sonuçlarına yansıdı.
Ailenizde sizden başka çalışan var mı sorusuna katılımcıların yüzde 61’i hayır, yüzde 39’u evet yanıtını verdi.

Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı sorusuna katılımcıların yüzde 40,3’ü evet, yüzde 59,7’si hayır yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?
3 bin 600 TL
3 bin 800 TL
3 bin 900 TL
4 bin TL
4 bin 200 TL ve üstü

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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Okuyucu Yorumları 159 yorum
ALLAH SİZİDE BİZİM DURUMUMUZA GETİRSİN O VERECENİZ MAAŞLA GEÇİNİN
hiç birşey olmaz 4.000 olursa öpelim başımıza koyalım ????
ya nası oluyo bu ülkenin işci kurumu her şeyi 1 kişimi belirliyo anlayamadımki bi kişi her şeyi nası bilebilir

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