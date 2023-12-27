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  4. SON DAKİKA: Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi!

SON DAKİKA: Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi!

27.12.2023 14:38 | Son Güncelleme:
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SON DAKİKA: Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi!

SON DAKİKA: Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi!

SON DAKİKA: Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi!

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