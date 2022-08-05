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SON DAKİKA: Herkesin konuştuğu benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu: Büyük indirim!

05.08.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle geçen aylarda gün aşırı değişen motorin ve benzin fiyatlarında düşüş devam ediyor. Bir ara motorinin litre fiyatı 30 TL, benzinin litre fiyatı ise 28 TL'ye kadar çıkmıştı. Otomobil sahipleri büyük bir ilgiyle benzin ve motorin fiyatlarının düşeceği tarihi bekliyordu. Brent petrol fiyatının düşmesiyle birlikte büyük indirim yolda! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Herkesin konuştuğu benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu: Büyük indirim!

Son dakika haberi... Benzine indirim geliyor mu? Perşembe gününü 96.78 dolar seviyelerinde tamamlayan brent petrolün varil fiyatı düşüşünü sürdürüyor. Bir dönem 28 TL baremine çıkan benzin fiyatları yaklaşık bir aydır düşüşe geçmişti. Araç sahiplerinin beklediği büyük indirim için tarih verildi! Hem benzin hem de motorin fiyatları düşecek...

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatları birden uçuşa geçmişti. Ülkemizde benzin ve motorin fiyatları 10 TL seviyelerinden 30 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Bu çıkış yavaş yavaş da olsa yerini düşüşe bıraktı. Brent petrolün son altı ayın en düşük seviyesinde olması indirim sürecini hızlandırdı.

SON DAKİKA: AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELİYOR! BENZİNE 2.23 TL...

Benzin ve motorin fiyatları yarından itibaren geçerli olmak üzere düşecek! Buna göre benzinin litre fiyatının 2.23 TL, motorinin litre fiyatının ise 1.15 TL düşmesi bekleniyor.

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AYLAR SONRA 20 LİRA BANDINA İNİYOR!

İstanbul'da benzinin litresi 22.25 TL'den satılıyor. Motorinin litre fiyatı ise 24.53 TL! Bu düşüşle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatının 20.02 TL'ye inmesi bekleniyor. Motorinin litre fiyatı da 23.28 TL olacak.


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akaryakıt fiyatları
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