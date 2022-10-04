Son dakika: Hesap makineleri elden düşmüyor! Milyonlarca memur ve emekli vatandaşın gözü zamlı maaşlarda... Yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte tek tek meslekler ve alacakları maaşlar

Son dakika: Yeni yıla haftalar kala memur ve emekli zammıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Enflasyon verileri açıklandıkça yeni maaşların tahminleri de ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon yüzde 42.35 olarak hesaplanmıştı. Peki 2023 Ocak ayında emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Taban maaşlar daha önce 2 bin 500 lira olarak uygulanıyordu. O rakamda da artış yapıldı. Memur ve emekliye de şimdiden fark göründü. İşte son dakika emekli ve memur zammı haberinin detayları...

SON DAKİKA: SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI NE KADAR OLACAK? YÜZDE 7 ZAM GARANTİLENDİ

Şimdiki duruma göre işçi ve esnaf emeklisinin maaşında yüzde 7'lik artış garantilenmiş oldu. Geçtiğimiz hafta açıklanan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nde eylül ayı enflasyon tahmini yüzde 3.53, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 73.88'e yükselmişti. Bu tahminin gerçekleştiği zaman 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 22.16 olacak. Böyle olunca SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 22.16 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla birlikte yüzde 23.30'a kadar çıkacak.

AÇIKLANAN VERİLERE GÖRE İŞTE YENİ MAAŞLAR

Taban maaşlar yani en düşük emekli maaşı daha önce 2 bin 500 lira olarak uygulanıyordu. Son yapılan düzenlemeyle birlikte bu tutara bin lira zam geldi. İlk 6 aylık enflasyon zammından sonra maaşı 3 bin 500 liranın altında kalan emeklinin maaşı 3 bin 500 lira olarak ödeniyor, aradaki farkı ise Hazine karşılıyor. Tahminlerin gerçekleştiği varsayıldığında en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 226 liraya, memur emeklilerinde ise en düşük maaş 6 bin 78 liradan 7 bin 494 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 127 liraya 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda ise 4 bin 687 liradan 5 bin 725 liraya yükselecek. 2000 yılından sonra emekli olan SSK'lıların maaşı da 3 bin 549 lira olacak.

Temmuz ayında en düşük Bağ-Kur tarım emeklileri maaşı 3 bin 335 liraya, 2000 yılından sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak ayı zammı yüzde 22.16 olursa en düşük Bağ-Kur tarım emeklileri 4 bin 74 lira, 2000 yılından sonra emekli olan SSK'lıların maaşı ise 3 bin 549 liraya çıkacak.

EK İYİLEŞTİRME GELEBİLİR!

Milyonlarca emekli ve memurun zam oranları yeni yılda netleşecek. Emeklilerin taban aylığında da yeni iyileştirme gündemdeki yerini koruyor. Temmuz ayında 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin ocak ayında bir kez daha yükseltilmesi bekleniyor. Ayrıca memur ve emeklilerin zam oranının da ek iyileştirmeyle birlikte yükseltilmesi beklentileri de sıcaklığını koruyor.

