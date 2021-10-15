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Son Dakika: İhracata yönelik kanun teklifi Meclise sunuldu

15.10.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Son Dakika: İhracata yönelik kanun teklifi Meclise sunuldu

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

"İHRACATÇILARIN ÖNÜNÜ AÇMAYA GAYRET EDİYORUZ"

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, milletin refahı için ihracatı çok önemsediklerini vurgulayarak, "Biliyoruz ki ihracata dayalı yüksek katma değerli üretim, daha güçlü bir ekonomi demek. O yüzden ihracatçılarımızın önünü açmaya, sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. İhracatçılarımızın en önemli meselelerinden birinin finansman erişiminde teminat sorunu olduğunu biliyoruz. Bu yüzden İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu. Kurulan şirketle birlikte; ihracatçılarımızın en büyük sorunu olan kredide kefalet sorununun ortadan kalkması, ihracatçılarımızın krediye erişim maliyetinin düşürülmesi, ihracatımızın tabana yayılması ve ihracatın büyümeye katkısının sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor" dedi.

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