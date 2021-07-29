Son Dakika: İstanbul'da okul servis ücretlerine zam kararı!

Temmuz ayı İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda yapıldı. İstanbul trafiğini ilgilendiren kararların görüşüldüğü toplantıda, İstanbul genelinde ilk etapta bin adet yeni taksinin hizmete alınmasını kapsayan taksi taşımacılığını düzenleme teklifi görüşüldü. İBB'nin teklifi, uzun tartışmalar sonucunda oy çokluğuyla reddedildi.
Toplantıda yaplan oylamada 2021-2022 eğitim öğretim yılında okul servislerine yüzde 15 zam yapılması kabul edildi.
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