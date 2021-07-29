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Son Dakika: İstanbul'da okul servis ücretlerine zam kararı!

29.07.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da okul servislerine yüzde 15 zam yapılmasına karar verildi.

Son Dakika: İstanbul'da okul servis ücretlerine zam kararı!

Temmuz ayı İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda yapıldı. İstanbul trafiğini ilgilendiren kararların görüşüldüğü toplantıda, İstanbul genelinde ilk etapta bin adet yeni taksinin hizmete alınmasını kapsayan taksi taşımacılığını düzenleme teklifi görüşüldü. İBB'nin teklifi, uzun tartışmalar sonucunda oy çokluğuyla reddedildi.

OKUL SERVİSLERİNE YÜZDE 15 ZAM

Toplantıda yaplan oylamada 2021-2022 eğitim öğretim yılında okul servislerine yüzde 15 zam yapılması kabul edildi.

İBB'nin 750 adet minibüs ve 250 adet dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi kabul edildiİBB'nin 750 adet minibüs ve 250 adet dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi kabul edildi


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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