Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Kabine toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

81 vilayetimizin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde bizi takip eden tüm vatandaşlarımızı selamlıyorum. Kabine toplantımızda ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere pek çok kritik konuyu gündeme aldık. Deprem bölgesindeki çalışmalar kabine gündemimizin en önemli başlığıydı. Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları da gözden geçirdik. Güvenlik boyutu başta olmak üzere seçim sürecini değerlendirdik.

Ülkemizi büyütme mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. İstihdam da olumlu hava devam ediyor. Türkiye'de işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8 geriledi. Türk ekonomisine güvenin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, ekonomi programımızın müspet yansımalarını, enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz.

Turizm gelirimiz bir önceki yıla göre yüzde 17 arttı. Turizmde 2023 senesi tarihimizin en iyi sezonu oldu. Turizm gelirimiz 54 milyar 315 milyon dolara yükseldi. Ziyaretçi sayısı 57 milyon kişiyi buldu. 2024 için hedefimiz 60 milyar dolar turizm geliri 60 milyon ziyaretçidir. Ocak ihracatımız 20 milyar dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat tutarına ulaştık.

Milli Uzay Programımız kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerini ve bilimsel deneyleri tamamlayarak ülkemize döndü.





