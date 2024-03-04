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Son dakika: Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
04.03.2024 18:16
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 2 saat 30 dakika süren kritik toplantının ardından açıklamalar yaptı. Terörle mücadele konusunda net mesaj veren Erdoğan, "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız." şeklinde konuştu.

Son dakika: Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;
Şubat'ın 12'sinde yaptığımız önceki kabinemizin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a gittik. Her iki ülkenin devlet başkanının davetine yaptığımız ziyaretlerimiz oldukça verimli, samimi ve başarılı geçti. Yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırlayacağız. Karadeniz her zaman olduğu gibi ziyaretlerimizde bizi kucakladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, kazandığı seçim sonrası ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Aliyev ile bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduk.

YEREL SEÇİM

Aday tanıtımlarından başlayarak seçim gününe kadar 50 şehrimizde vatandaşlarımızla buluşmayı planlıyoruz. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız 31 Mart Mahalli Seçimleri'nin huzur içinde geçmesi için gerekli çalışmalarını yaptılar. Seçim takviminin en sağlıklı şekilde işletilmesi, yargıyla birlikte yürütme olarak bizim görevimizdir. Her seçim gibi 31 Mart'ın da bir demokrasi şöleni havasında geçmesini sağlamakta kararlıyız.

DEPREM BÖLGESİ

Bizim zihnimizde ve kalbimizde en üst sıralarda tuttuğumuz değişmez gündem maddeleri var. Deprem yaşayan şehirlerimizin ayağa kaldırılması bunlardan biridir. Yerleşim yerlerimizi yıkıntılardan önemli ölçüde temizleyerek geçici barınma alanlarının standardını yükselterek çalışmayı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 46 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Nisan ayı itibariyle bu rakamı 75 bine çıkarıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar da 200 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadeleyi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Suriye sınırımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturmakta kararlıyız. Bölgedeki herkesin güvenlik stratejimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Ülkemizin terörle mücadele hususundaki kararlılığını hala anlayamamış olanlara bu gerçeği kabul ettirene kadar şartları zorlamaktan geri durmayacağız.
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GAZZE

Türkiye, Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir. Sorunun çözümü uluslararası düzeyde etkin ve kararlı işbirliğinin sağlanmasından geçiyor. Filistin topraklarında 2. Dünya Savaşı'ndan beri süren sistematik gasp eylemlerini meşrulaştıran hiçbir ülkenin ve halkın geleceği güvende olmayacaktır. İslam aleminin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi yekvücut olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

SAVUNMA SANAYİİ

Sahip olduğumuz yüksek teknoloji ürünlerini dost ve müttefik ülkelerle de paylaşarak savunma ihracatımızı 10 yılda yaklaşık 4,5 kat artırdık. Geçtiğimiz yıl dünyanın 185 ayrı ülkesine 230 çeşit ürün satarak 5,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Türkiye SİHA ihracatında dünyada ilk sırada. Bugüne kadar 50 ülke ile 770 adet insansız hava aracı için sözleşme imzaladık. Sadece geçtiğimiz yılın İHA ihracat tutarı, 1,8 milyar dolardır. 2024 yılının ilk iki ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırdık.

EKONOMİ

Türkiye tarihi bir ekonomik dönüşümden geçiyor. Açıklanan her veri ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükseldiğine işaret ediyor. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerine ve seçime rağmen ekonomimiz yüzde 4,5 gibi dünyada eşine az rastlanır oranda büyümeyi sürdürdü.
Bu büyüme oranı yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen ekonomimizin direncini ve dinamizmini kanıtlıyor. Büyümenin yaklaşık yarısının yatırımlardan kaynaklanması önemlidir.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadelemizde henüz istediğimiz yere gelmedik ama kararlıyız. Daha önce ülkemizi enflasyondan nasıl kurtardıysak bu defa da aynı başarıyı sergileyeceğiz. Enflasyon beklentilerinin giderek düşmesi mücadelemize olan inancın işaretidir.

En düşük emekli maaşını 66 liradan 10 bin liraya, asgari ücreti 184 liradan 17 bin liraya, engelli maaşını 25 liradan yaklaşık 4 bin liraya çıkarmış, her alanda milletimizin refah seviyesini katlayarak yükseltmiş bir hükümet olarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin sıkıntılarına gözlerimizi kapamamız mümkün mü? Yaşanan sıkıntıların farkındayız. Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, devletimizi güçlendirerek çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız. Hiçbir insanımızı darda bırakmayacak, göz göre göre sıkıntı çekmesine müsaade etmeyeceğiz.

Anlık Borsa


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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