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Son dakika: Kamu bankalarından emekli maaş promosyonu hamlesi: Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank için SGK'dan açıklama: 5 bin liraya kadar...

11.10.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika emekli promosyon haberi... Emekli maaş promosyonları için Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’dan flaş bir hamle geldi. Uzun bir süredir bankaların birbiriyle adeta yarışa girerek 10 bin liraya kadar ödeme yaptıkları emekli promosyon yarışına kamu bankaları da dahil oldu. Alınan yeni karar ile emekli maaş promosyonları kamu bankaları için 5 bin liraya kadar yükseldi. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli promosyon ödemeleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Son dakika: Kamu bankalarından emekli maaş promosyonu hamlesi: Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank için SGK'dan açıklama: 5 bin liraya kadar...

Son dakika haberi: Emekli maaş promosyonu yarışı Ekim ayında da devam ederken son dakika gelişmesi yaşandı. Emekli maaş promosyonları özel bankalarda 10 bin liraya kadar çıkarken, kamu bankalarından bir hamle geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

sgk

Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi.

SGK'nın protokol imzalayacağı bankalar şöyle:

1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
5- Türkiye İş Bankası A.Ş.
6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
7- Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.
9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
10- QNB Finansbank A.Ş.
11- ING Bank A.Ş.
12- Şekerbank T.A.Ş.
13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
18- Odeabank A.Ş.
19- Fibabanka A.Ş.

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Anahtar Kelimeler:
Promosyon emekli kamu bankaları
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