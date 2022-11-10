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Son dakika... Kıdem tazminatında asgari ücret 2023 detayı! 31 Aralık’tan sonra çok farklı olacak: En yükseği 210 bin lira...

10.11.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Milyonlar, EYT ile birlikte emekli olmak için gün sayıyor. Hazırlıklar ise şimdiden başladı. Bunların en önemlisi ise emeklilik dilekçesi. Yüksek maaş almak için bu dilekçenin 31 Aralık’a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verilmesi daha avantajlı. Ancak yeni yılla birlikte asgari ücret zammı ile artacak kıdem tazminatı için durum farklı. Peki yüksek kıdem tazminatı almak için ne yapmak gerekiyor? Asgari ücret 2023 zammı ile yeni kıdem tazminatı ne olacak? İşte detaylar…

Son dakika... Kıdem tazminatında asgari ücret 2023 detayı! 31 Aralık’tan sonra çok farklı olacak: En yükseği 210 bin lira...

Son dakika haberi... EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile birlikte milyonlarca kişinin yeni yıla emekli olarak girmesi bekleniyor. Yeni yıla girilmesine 1,5 ay kala emeklilik hakkı elde edenlerin telaşı daha da arttı. Emekli olmak isteyenlerin dilekçe verme tarihi ise en çok merak edilen konular arasında. İster kamu ister özel sektör çalışanı olsun, her iki tarafta da emeklilik hakkı kazanan kişilerin 31 Aralık’tan önce dilekçe vermeleri daha avantajlı. Ancak kıdem tazminatı için durum farklı. Peki kıdem tazminatı almak için nelere dikkat etmek gerekiyor? 2023’te ne kadar tazminat ödenecek? İşte haberin detayları…

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SON DAKİKA: KIDEM TAZMİNATI ASGARİ ÜCRET ZAMMI ORANINDA ARTACAK

Yeni emeklilere ödenecek maaşlar için 2023 devlet bütçesinden önemli bir kaynak ayrıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni açıkladı. Bütçe teklifinde 3600 ek gösterge ve Meclis'e gelecek olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi de öngörülerek geçen yıla göre yüzde 60'a yakın artış gözlemlendi.

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Devlet hazırlıklarını yaparken yeni emeklilere ödenecek kıdem tazminatı için şirketler de planlamalarını yapmaya başladı. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla birlikte, işletmelerin kıdem tazminatı maliyetini yüzde 50 oranında arttırması bekleniyor. Bu kapsamda en düşüğü 6 bin 471, en yükseği 140 bin lira olan kıdem tazminatının 2023 Ocak asgari ücret zammı ile yüzde 50 daha artacağı ve 210 bin liraya yükseleceği tahmin ediliyor.

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KIDEM TAZMİNATI İÇİN NE ZAMAN DİLEKÇE VERİLMELİ?

Kıdem tazminatı konusu biraz farklı. Kıdem tazminatında yüksek ücret alan kişiler için Ocak'tan sonra dilekçe vermek daha avantajlı gözüküyor. Kıdem tazminatı tavan uygulaması söz konusu. Bu yıl için 15 bin 371 lira. Yani brüt ücreti 15 bin 371 lira üzerinde olan kişiler ücretleri ne olursa olsun çalıştıkları yıl kadar bu kadar alabiliyorlar. Bu rakamın altında olanlar için ise ücretleri ne ise o tutar üzerinden kıdem alabiliyor.

Söz konusu kişi emeklilik dilekçesini gelecek yıl verirse, ocak ayında kıdem tazminatı tavanı yükseleceğinden daha yüksek kıdem tazminatı alacak.

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KIDEM TAZMİNATINDA SGK’DAN ALINACAK YAZI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Ancak emekli olmak istemeyen hak sahiplerinin kıdem tazminatından olmaması için yeni detay ortaya çıktı. Bir kişi çalışmaya devam ederken emekli olamaz. Emekli olabilmesi için iş yerinden istifa etmesi gerekir. Emekliliğe bağlı olarak istifa eden herkes kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Ancak kıdem tazminatı almak istiyorsanız istifa dilekçenizi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alacağınız ‘emekli olur’ yazısı ile desteklemek zorundasınız. Eğer istifa dilekçenizi SGK’dan bu yazıyı almadan işverene iletirseniz kıdem tazminatı alamama ihtimali ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yazı kıdem hakkınızın saklı kalmasını sağlayacak.


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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı

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