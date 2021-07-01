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Son Dakika: Kredi kartı taksit sayısı ve taşıt kredisi vade sayısı değişti!

01.07.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BDDK kredi kartına taksit sayısı ilgili yeni düzenleme yaptı. Altın alımında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi. Bununla birlikte taşıt kredilerinde de vade sayıları indirildi.

Son Dakika: Kredi kartı taksit sayısı ve taşıt kredisi vade sayısı değişti!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi taksit sayılarıyla ilgili yeni düzenlemeye karar verdi.

Mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya indi.

TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu.

TAŞIT KREDİLERİNE DE DÜZENLEME GELDİ

Bununla birlikte taşıt kredilerinde de vade sayıları indirildi.

Buna göre nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı altmış aydan kırk sekiz aya indirildi.

Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı kırk sekiz aydan otuz altı aya düşürüldü.

Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı otuz altı aydan yirmi dört aya indirildi.

Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı yirmi dört aydan on iki aya çekildi.

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