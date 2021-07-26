Son Dakika: Memur-Sen zam talebini açıkladı

Memurlar 2022-2023 zam taleplerini bugün hükümete iletti.

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA KARARI HAKEM KURULU VERECEK

Yasal olarak ağustos ayında bağıtlanması gereken sözleşme süreci, 2 Ağustos'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıyla resmi olarak başlayacak. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.

Taraflar arasına bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı verecek.

Kaynak: AA



