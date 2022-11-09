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SON DAKİKA: Memur ve emeklinin gözü refah payında! 2023 asgari ücreti de derinden etkileyecek... İşte masadaki o rakam

09.11.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ve asgari ücret kelimelerinden sonra son dönemde vatandaşı gündeminde 'refah payı' var! Asgari ücret ne kadar olacak? Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı asgari ücrete yapılacak zammı konuşuyor. Bazı uzmanlar 7.500 TL seviyelerini işaret etse de bazıları da 10 bin TL bandının sürpriz olmayacağını belirtiyor. Refah payıyla birlikte asgari ücret için yeni tahmin ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Memur ve emeklinin gözü refah payında! 2023 asgari ücreti de derinden etkileyecek... İşte masadaki o rakam

Son dakika asgari ücret haberleri.. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve EYT konusunda dün yaptığı açıklamada Aralık ayını işaret etmişti. Aralık ayında toplanacak tespit komisyonunun odağındaki rakamı duyurdular. Son dönemde gündeme gelen refah payı nedir? Asgari ücret ne kadar olacak?

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SON DAKİKA: REFAH PAYI YENİDEN GÜNDEMDE! 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2022'nin Temmuz'unda yapılan ara zammın ardından net asgari ücret tutarı 5 bin 500 TL seviyesine gelmişti. Yeni zam belirlenirken altı aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Asgari ücretin 7.500 TL'nin üzerine çıkmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

2023 asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? 2023 asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla memuru, işçiyi ve emekliyi enflasyona ezdirmemek için AK Parti yeni bir çalışma başlattı. Ankara kulislerinde konuşulan bilgilere göre asgari ücretin 8 bin TL seviyelerinde olacağı ifade ediliyor!

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI YOLDA!

Yeni yıl yaklaşıyor. Herkes zam oranı hesaplıyor. Memur ve emekli maaşına refah payı yolda... Ocak zammının yüzde 15,9 ile yüzde 22.75 arası olması beklenirken refah payı için kulislerden sızan rakam yüzde 5 ile yüzde 10 arası.

2022 yılı için en düşük enflasyon beklentisi yüzde 65. Bu gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 15.91 olacak. 5 puanlık refah payı ile yüzde 20.91'e, 10 puanlık refah payında ise bu oran yüzde 25.91'e çıkacak.

Memur ve memur emeklisi de yüzde 16.99 zam almayı garantilemişti. 5 puanlık refah payı ile bu oran yüzde 21.99'a, 10 puanlık refah payı olursa bu oran yüzde 26.99'a çıkacak.

BAZILARI %10 İSTİYOR BAZILARI %15...

Bu yıl için en yüksek enflasyon beklentisi ise yüzde 73. Bu oran gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak'ta yüzde 21,61 oranında zam alacak. Şimdi milyonlar yeni zamlara refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor.

Bazı vatandaşlar yüzde 10'luk bir refah payının yeterli olacağını ifade ederken, bazı vatandaşlar enflasyonu gerekçe göstererek bu oranın yüzde 15 olması gerektiğini ifade etti.

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