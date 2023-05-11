SON DAKİKA: Milyonlar bekliyordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Memur zammı için rakam verildi, 22 bin TL olacak... Memur emeklisi için de...

Memur zammı Temmuz 2023 için son 2 enflasyon verisi kaldı. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisi için 4 aylık zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 13,08 olarak açıklandı. Ancak memur sendikası en düşük emekli maaşının 7500, kamu işçisinin ise 15 bin TL’ye yükseltilmesinin ardından Temmuz ayı öncesi zam talebinde bulundu. Peki memura ek zam gelecek mi? En düşük memur zammı ne olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan HAK-İŞ Genel Kurulu’nda milyonlarca kişinin merak ettiği konularda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşı ile ilgili "Yasaya göre memurların maaş artış oranları temmuz ve ocak ayında belirleniyor. Refah payı artışını biliyorsunuz biz getirdik. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisinden aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak." dedi. İşte detaylar...

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Hak-İş temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır. Alın teriyle kazanılan paranın ne kadar kıymetli ve bereketli olduğunu çok iyi bilirim.

Sadece asgari ücret örneği bile iktidarımızı işçisine, memuruna, emeklisine verdiği önemi göstermektedir. Enflasyona ezdirmeyeceğiz demiştik, bu sözümüze hep sadık kaldık. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Emeklisinden memuruna kadar toplumumuzun tüm kesimlerinin yanında olduk.

ABD'de son günlerde ardı adına yaşanan banka iflasları yüksek faiz politikasının risklerini ortaya koyuyor. Biz böyle bir tabloyla karşılaşmadık. Rsuya-Ukrayna savaşındaki dengeli tavrımızla Türkiye'yi sonu felaketle bitecek bir girdabın içine girmekten koruduk.

Hükümetimiz asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden sonra da vatandaşının hakkını hukukunu korumayı sürdürmüştür. Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır. Dünyadaki hiçbir ülke böylesine büyük bir felaketin altından kalkamaz. Ama biz depremin 90. gününde enkazları tamamen kaldırdık, 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. Konut ve köy evlerinin inşa sürecini başlattık. Deprem bölgesinde tüm çalışmaları yürütürken emeklilikte yaşı bekleyen kardeşlerimizin talebini karşıladık.

En düşük emekli maaşını 7500 liraya, bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya yükselttik. Yeni Meclis'in açılmasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da inşallah sevindireceğiz.

Çalışanlarımıza verdiğimiz en son müjde önceki gün imzalanan kamu toplu iş sözleşmeleri. Yaklaşık 700 bin kardeşimizin en düşük ücretini yükselttik, refah payı dahil yüzde 45 artış yaptık. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan 21 bin liranın üzerine çıkardık.

Bu toplu sözleşmenin kamu işçilerimize ve kurumlarımıza tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuzda belirleniyor. Maaş zamlarında enflasyon farkına bağlı olarak rehaf payı artışını biz getirdik. Toplamda yüzde 30 oranında zam yapmıştık.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Temmuzda bir adım daha atıyoruz en düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenliyoruz. En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak.

En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz.

Bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim.

3600 EK GÖSTERGE

Ücrette adaleti ve çalışma barışını korumakta kararlıyız. Yeni yasama yılında atacağımız bir başka adım da birinci dereceye geldiği halde 3600 ek gösterge alamayan memurlarımıza yönelik olacaktır. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkında yararlanabilmesini sağlayacağız.

Memurlarımız gönüllerini ferah tutsun bize güvenmeye hükümetlerine inanmaya devam etsinler. Biz hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz.

