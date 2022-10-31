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SON DAKİKA: Memurun, emeklinin gözü maaş zammında! Ekim ayı biterken yeni asgari ücret formülü masada! %66...

31.10.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memur zammının dışında asgari ücretle ilgili de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ekim ayını geride bırakırken milyonlarca vatandaş hem EYT'deki son durumu hem de 2023 asgari ücret zammını merak ediyor. En düşük emekli ve memur maaşı da asgari ücrete göre belirleniyor. Bu konuda emeklileri yakından ilgilendiren bir formül söz konusu! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Memurun, emeklinin gözü maaş zammında! Ekim ayı biterken yeni asgari ücret formülü masada! %66...

Son dakika asgari ücret haberleri... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bekarı, genci, yaşlısı, kadını, erkeği asgari ücrete yapılacak zam oranını araştırıyor. Bazıları 10 bin TL bazıları 9 bin TL bazıları da 8.500 TL'lik rakamları ortaya atıyor. Merkez Bankası tarafından yapılan sene sonu enflasyon tahminiyle birlikte emekli ve memur maaşları için de hesaplar yapılmaya başlandı.

Memur ve emekli maaşları da asgari ücret zammına göre şekillenecek. Buna göre en düşük emekli maaşı da asgari ücrete endeksli formülle belirlenecek. Eğer bu formül gerçekleşirse en düşük emekli maaşı, asgari ücretin belli bir oranı kadar olacak.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMINA 'EMEKLİ' FORMÜLÜ!

Örnek vermek gerekirse, geçen sene net asgari ücret 2.825 TL iken en düşük emekli maaşı 1.500 TL seviyelerindeydi. Yani rakam dönemin asgari ücretinin %53'ü kadardı. 2022 Ocak zammı sonrası asgari ücret 4.253 TL oldu en düşük emekli maaşı da %66 artışla 2.500 TL'ye çıktı.

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Bu rakam da asgari ücretin %59'una geliyordu. Son olarak Temmuz'da yapılan asgari ücret revizesiyle birlikte net rakam 5.500 TL oldu. En düşük emekli maaşı da 3.500 TL'ye yükseldi. Burada da %64 vurgusu vardı. Şimdi de asgari ücretin %60 - %70'inin en düşük emekli maaşı olması bekleniyor.

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