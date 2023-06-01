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SON DAKİKA | Merkez Bankası harekete geçti, bankalara yazı gönderildi! Kur korumalı mevduat için yeni karar

01.06.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Merkez Bankası, kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması için yeni karar aldı. Alınan yeni karara göre; 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.

SON DAKİKA | Merkez Bankası harekete geçti, bankalara yazı gönderildi! Kur korumalı mevduat için yeni karar

Son dakika: Kur korumalı mevduatla (KKM) ilgili Merkez Bankası yeni bir karar aldı. Bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi.

PRİM ÖDEMELERİ TL OLACAK

NTV'de yer alan habere göre; 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.

121 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, KKM'deki toplam tutar 2,4 trilyon liraya çıktı. Kur korumalı mevduat dolar cinsinden ise 121 milyar doları aştı.

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Faiz üst sınırının kaldırılmasından bu yana KKM hesaplarına giriş hızlandı. Son 7 haftada KKM'deki artış 32,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

KKM uygulaması Aralık 2021'de dolardaki hızlı yükseliş sonrası döviz piyasasının dengelenmesi için devreye sokulmuştu.

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banka Kur Korumalı Mevduat Merkez Bankası

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