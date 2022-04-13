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Son dakika: Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! 900 lira artış...

13.04.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre emekliye verilecek bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. "İkramiyeler artacak mı?" sorusunu sonra milyonlarca emekliye müjdeli haber vermek için çalışmalar sürüyor. Geçen yıl 1100 lira olan bayram ikramiyesi için bu yıl 1500-2000 lira arasında olması bekleniyor. 'Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinden kim nasıl yararlanacak?' İşte ikramiyedeki artışa ilişkin yeni detaylar...

Son dakika: Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! 900 lira artış...

Son dakika: Ramazan Bayramı öncesi emeklilerin gözü kulağı, bayram ikramiyeleriyle ilgili gelecek habere çevrildi. Asgari ücretliye, memur ve emekliye yapılan yüksek tutarlı zamların ardından ikramiye tutarlarında da bu yıl, geçen yıl olduğu gibi artış beklentisi oluştu. Milyonların beklediği müjdeli haberin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Enflasyon ve asgari ücret zammına göre yapılan hesapla ikramiyenin 1500-2000 lira arasında olacağı öngörülüyor.

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İKRAMİYE ZAMMI NE KADAR?

Enflasyon ve ve asgari ücrete yapılan zamma göre olası artışların yüzde 30-50 civarında olması bekleniyor. Bu yolla 400-900 lira arasında artış olabileceği hesaplanıyor.

HESABA NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi başlayacak. Ödemenin de bayramdan önce yapılması bekleniyor. Buna göre 25 Nisan-1 Mayıs arasında hesaplara geçmesi öngörülüyor. Bu tarihleri SGK, emeklinin maaş çektiği tarihe göre daha sonra ilan ediyor. Kurban Bayramı ikramiye ödemesinin ise temmuz başında yapılabileceği hesaplanıyor.

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HER YIL ARTIŞ OLACAK MI?

Emekli ikramiyelerinde artışla ilgili yapılacak düzenlemeyle bundan sonra artışların olup olmayacağı belirlenecek. Genel beklenti ikramiyelerin her yıl enflasyon oranında ya da yeniden değerleme oranında artırılması yönünde.

YENİ EMEKLİ OLANLAR FAYDALANABİLECEK Mİ?

Evet. Ödemenin yapıldığı tarihte değil, bayramın olduğu ayda SGK’dan gelir ve aylık alma hakkı olan kişiler ikramiyelerini alacak. Bu kapsamda mayısa kadar emeklilik dilekçesi veren
SSK’lı ve Bağkur’lular ile memurlar, bayram ikramiyesi alabilecek. Yeni emeklinin ikramiyesi, ilk maaşıyla yatacak.

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İKRAMİYEYE HACİZ UYGULANABİLİYOR MU?

Emeklilere yılda iki kez bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanun’un ek 18’nci maddesinde, ‘bu madde kapsamında yapılan ödemelerden
kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez’ hükmü yer alıyor. Yani haciz uygulanamaz.

BANKA VE SANDIK EMEKLİLERİ İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Bu yönde bir düzenleme yapılmadığı için bu bayram da banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek.

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