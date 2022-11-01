FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor! EYT'de SGK detayı: Bu belgeye dikkat!

Son Dakika: Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor! EYT'de SGK detayı: Bu belgeye dikkat!

01.11.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşın gündeminden düşmeyen EYT çalışmalarında sona gelindi. Vatandaşlar EYT düzenlemesi ile ilgili gelişmeleri araştırırken yasanın çıkması halinde çalışmaya devam edeceklerin ne yapması gerektiği merak konusu oldu. İşte o çok araştırılan konu hakkında merak edilen tüm soruların cevapları…

Son Dakika: Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor! EYT'de SGK detayı: Bu belgeye dikkat!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasına ilişkin düzenleme Aralık ayında son halini alarak netleşecek, Ocak 2023’te ise yürürlüğe girecek. Sayıları yaklaşık 4,5 milyonu bulan EYT’liler yıllardır yaşadıkları mağduriyetin sona ermesini talep ederken düzenleme ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları…

EYT’de ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ uyarısı! Asgari ücret zammından önce mutlaka başvurun! EYT’de ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ uyarısı! Asgari ücret zammından önce mutlaka başvurun!

Milyonlarca kişiye emeklilik kapısı açacak düzenleme sonrasında iş hayatında da yeni düzenlemeler olacak. Emekli olanların bazıları çalışmaya devam edecek. Bu kapsamda da merak edilen sorular var. Bunlardan ilki ‘Emekli maaşı için işten ayrılmak gerekiyor mu?’ sorusu.

iStock-1292244445 (4)

SGK GENELGESİ NET

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) geçen yıl Resmi Gazete’de yayımladığı bir karar, çalışanın işten ayrılmadan emekli maaşını bağlatabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), AYM’nin kararı üzerine tereddütleri gidermek için iki sayfalık genelge yayımlamıştı. Genelgede ‘yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır’ hükmünün uygulandığına dikkat çekildi. Özetle, EYT düzenlemesiyle emeklilik hakkı elde edenlerin işten ayrılmaları gerekecek.

MAAŞTA DÜŞÜŞ OLMAZ

İşten ayrılmadan önce SGK’dan ‘emekli olabilir’ yazısı alınacak ve işverene verilecek. Daha sonra kıdem ve tüm haklar alınarak işle ilişik kesilecek. Ardından SGK’ya emeklilik dilekçesi verilecek. Eğer çalışan işine devam edecekse bir iki gün sonra destek primine tabi olarak, SGK’ya işe giriş bildirgesi verilecek. Bu durumda çalışmasına destek primine tabi olarak devam edecek. Destek primi emeklinin maaşında bir azalmaya neden olmuyor. Aksine hem emekli aylığını alıyor, hem de çalıştığı işyerinden ücretini alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıt fiyatları Kasım ayına zamla başladı!Akaryakıt fiyatları Kasım ayına zamla başladı!
Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyorPromosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta yeni zam yoldaAraç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta yeni zam yolda
Anahtar Kelimeler:
sgk EYT

En Çok Okunan Haberler

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Nedeni G.Saray mı? Milli oyuncu köprüden atladı... İşte kulübe yazdığı son mesaj

Nedeni G.Saray mı? Milli oyuncu köprüden atladı... İşte kulübe yazdığı son mesaj

Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'

Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'

Akaryakıt fiyatları Kasım ayına zamla başladı!

Akaryakıt fiyatları Kasım ayına zamla başladı!

Emekli maaşı için asgari ücret hamlesi! Milyonlar bunu merak ediyor…

Emekli maaşı için asgari ücret hamlesi! Milyonlar bunu merak ediyor…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine...

Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.