Son dakika: Milyonların beklediği asgari ücret açıklaması için saat belli oldu! Dolmabahçe'de duyurulacak

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı bekleyen milyonlarca kişi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. Yeni asgari ücret rakamını açıklaması için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti. Erdoğan, 'Sözümüz var. Şartlar ne gerekiyorsa onu yapacağız' dedi. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte son dakika asgari ücret zammı haberinin detayları…

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ 'ÜCRETE ZAM' AÇIKLAMASI

Asgari ücret zammıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Madrid ziyareti sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRETİN AÇIKLANACAĞI SAAT BELLİ OLDU

İHA'ya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.00'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yeni asgari ücrete ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAMDA KARAR GÜNÜ

İlk toplantı sonrasında çıkan karara göre, asgari ücretteki artış Temmuz ayından itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de geçerli olacak.

Asgari ücret artışına yönelik çalışmalar bugün de devam edecek. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, dünkü toplantı sonrasında yaptığı açıklamasında bugünü işaret ederek, üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerektiğini söyledi.

TARAFLARIN ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ NELER?

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücrette ara zam için Türk-İş net 6 bin 391 liranın altında kalmamasını isterken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istiyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRA

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.



