SON DAKİKA | Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıklıyor! TOKİ ucuz konut taksit ve ödeme planı nasıl olacak? İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak?

Son dakika: Ev alma hayali kuran ancak yüksek fiyatlardan dolayı hayallerini erteleyen milyonlarca vatandaş için TOKİ öncülüğünde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine imza atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıklıyor. Proje kapsamında özellikle büyükşehirlerde konut sıkıntısı giderilmesi ve bu durumun piyasalara olumlu yönde yansıması bekleniyor. İşte tüm Türkiye’nin merak ettiği sosyal konut projesinin detayları…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuşuyor. TOKİ ucuz konut taksit ve ödeme planı nasıl olacak, peşinat belli mi?

TOKİ UCUZ KONUT TAKSİT VE ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklıyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi konut hizmetinde de asırlık hizmetlerle, projelerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik.

Vatandaşlarımız tarafından sahiplenilen millet bahçelerimiz Türkiye'nin yeşile saygılı şehircilik vizyonunu örnekleri olarak uluslararası şehircilik ödüllerine layık görülmüştür. Tüm bu çalışmalarla TOKİ sadece bina yapan bir kurum olmanın ötesine geçerek Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sosyal hizmet yapıları arasına girmiştir.

2019'da önce 50 bin adetlik, ardından 100 bin adetlik 2 sosyal konut projesi başlatmıştık. Bu projelerle 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir.

BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR

Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna dek sürecek projelerin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecek.

Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Böylece 2003 başından itibaren ürettiğimiz sosyal konut projesini 2 milyona çıkarmış olacağız.

Projemizin ve işyerlerinin ismini de 'İlk Evim', 'İlk İşyerim' olarak belirledik.

Tanıtımını yaptığımız 500 bin konut hedefi sayısı işyerleriyle birlikte düşünüldüğünde hane sayısı bakımından İstanbul'un 4'te 1'ine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşit. Bu büyüklükteki bir proje yaklaşık 900 milyar lira yatırım değeri demektedir. 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak projeyi bugün paylaşıyoruz.

Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır. Türkiye, Avrupa ve Amerika gibi yerlerle kıyaslandığında konut sahipliği oranını en yüksek olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Bu kampanya ülkemizdeki konut sahipliği oranını artıracaktır.

Bu devasa sosyal konut projemiziin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu 250 bin konut arsasını ve 10 bin işyerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz.

50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Ankara'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz.

Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza yüzde 20'ye denk düşen 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası, bir kontenjan oluşturduk. 50 binini de gençlerimize tahsis ettik.

İŞTE SOSYAL KONUTLARIN FİYATLARI!

Fiyatları da şu şekilde olacak: Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir.

Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecek. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacak.

Halihazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış, toplamda 10 bini aşan sanayii tipi işyeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni işyerini daha küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. İşyerlerimiz 100 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 10-120 ay vadeyle sunacağız.



