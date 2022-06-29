Son dakika: Milyonların gözü kulağı asgari ücret toplantısında! İşte masadaki rakamlar

Son dakika: Asgari ücrete zam bekleyen milyonlarca kişi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kritik toplantısı öncesi önemli açıklamalar geldi. Memur ve emeklilere yapılacak enflasyon farkı zammı, 3600 ek gösterge derken asgari ücret ile çalışanlar da maaşlara zam yapılması için beklentiye girmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısının ardından asgari ücrete kesin olarak zam yapılacağını açıklamıştı.

Erdoğan ayrıca hükümet, işçi ve işveren kesiminin yapılacak artış için masaya oturması talimatı verdiğini açıklamıştı. Erdoğan’ın çağrısı sonrası taraflar bugün bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlık ev sahipliğinde toplandı. Toplantıda tarafların asgari ücrete artış oranına ilişkin önerilerini masaya getireceği ifade edildi. Peki, asgari ücrete ara zam için nasıl bir yol haritası izlenecek? Asgari ücret için masada hangi formüller var? İşte asgari ücrete ek zam haberin detayları…

ENFLASYON FARKI FORMÜLÜ İLE 6 BİN LİRAYA YAKLAŞACAK

Asgari ücrette artış için en çok konuşulan iki formül ise enflasyon farkı ve prim desteği oldu. Bu kapsamda ilk formül olan enflasyon farkı için rakamlar netleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın son yayımladığı piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77'ye yükseldi. Böylece 5 ay için yüzde 35,64 olarak kesin olan enflasyon farkının 6 ayın sonunda 40,75’e yükselmesi bekleniyor. Böylece 6 aylık enflasyon verisine göre hesaplanan net asgari ücretin 5 bin 986,66 liraya yükselme ihtimali bulunuyor.

“TESPİT KOMİSYONU ENFLASYON FARKININ YÜZDE 5 ÜSTÜNDE ZAM YAPABİLİR”

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz ise asgari ücrette prim formülü yerine enflasyon farkı formülünün öne çıktığını söyledi. “Asgari ücret belirlenirken enflasyon verileri başrol oynuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, o veriler doğrultusunda enflasyon rakamlarının yüzde 5 ila 7 gibi ortalama bir rakam eklenip bunun üzerine belirleniyordu. Bu da her yıl Aralık ayının ikinci ya da üçüncü haftası belli oluyordu. Şu anda ise içinde bulunduğumuz enflasyonist durumdan dolayı yıl ortasında yeniden bir düzenleme yapılması gerekliydi. Bu yıl başında gelir ve damga vergisinde istisna yapılmıştı. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de tedavülden kaldırıldı. Bu sadece 2022’nin sonuna kadar geçerli. Önümüzdeki sene yeniden uygulamaya konulacak” diyen SGK Uzmanı Emin Yılmaz şunları söyledi:

“Burada prim kısmı öne çıkıyor. Primlerde ilk kısım işçi hissesi kısmı. Burada işçi asgari ücret brüt rakamı üzerinden 750 lira, işveren ise 1125 lira gibi bir prim ödüyor. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmamış olsaydı buradaki primler üzerinden asgari ücrete eklenti gibi bir durum söz konusu olabilirdi. Komisyon Temmuz ayı işin içerisinde girmeden bunu belirleyip, özel sektör ile değerlendirmelerini yapacaktır. Türkiye İşveren Sendikası (TİSK) de ‘Biz de üzerimize düşeni yapacağız’ açıklamasında bulundu. Bu yüzden enflasyon ana aktör. Altı aylık enflasyonun yüzde 37’lerin üzerinde gelmesi bekleniyor. Ancak komisyon devreye girdiğinde yüzde 5 ya da yüzde 7 üzerine eklenebilir. Burada yüzde 40 olarak düz bir hesap yaptığımızda 1700 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Bu da net asgari ücreti 5 bin 950 liranın üzerine çekiyor.”

“İŞVERENE PRİM DESTEĞİ GELEBİLİR”

Öte yandan asgari ücret üzerindeki SGK ve işsizlik sigortası priminin Aralık ayındaki 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' toplantısına kadar kesintilerin tamamının veya bir kısmının devlet tarafından karşılanması değerlendiriliyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, “Ancak Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarında ‘Belli bir sayının üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin maliyetleri öngörülecek’ ifadesi dikkat çekici. Burada teşvikler söz konusu olabilir. İşverenin prim yükü azaltılabilir” ifadelerini kullandı.



