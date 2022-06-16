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SON DAKİKA | Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar)

16.06.2022 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt zamlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken gece yarısından itibaren motorine bir zam daha geldi. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da motorinin fiyatı 30'ye dayandı. İşte son dakika zam haberinin detayları...

SON DAKİKA | Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar)

Son dakika: Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorine bir zam daha geldi. Motorine yapılan 1,29 kuruşluk zamla birlikte litre fiyatı 30 TL'ye dayandı. Benzine ise zam yapılmadı. İşte son dakika haberinin detayları...

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İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 29.19 OLDU

Gece yarısından itibaren geçerli olan son zamla birlikte İstanbul'da 27.90'a satılan motorinin litresi 29.19'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 28.03'den 29.32'ye çıktı.

BENZİNDE SON DURUM

Benzinin litresi dün gelen indirimle birlikte İstanbul'da 28,46'dan 27,51'e, Ankara ve İzmir'de ise 28.58'den 27,63'e indi.

SON DAKİKA: Akaryakıtta üst üste zamlar sonrası flaş gelişme! Benzin fiyatları için yeni karar... (15 Haziran güncel akaryakıt fiyatları) Akaryakıtta üst üste zamlar sonrası flaş gelişme! Benzin fiyatları için yeni karar... (15 Haziran güncel akaryakıt fiyatları)

SON DÖNEMDE ÜST ÜSTE ZAMLAR GELDİ

Son dönemde akaryakıt fiyatları üst üste zamlandı. 27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş, 28 Mayıs tarihinde benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş, 2 Haziran tarihinde benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş, 8 Haziran tarihinde motorine 1 lira 95 kuruş zam gelmişti.

Üst üste gelen zamların ardından dün ise benzine 95 kuruş indirim yapılmıştı.

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