SON DAKİKA | Motorine bu gece bir zam daha geliyor: Akaryakıt zamları devam edecek mi? İşte yanıtı… (10 Ekim güncel mazot ve benzin fiyatı)

Son dakika… Geçtiğimiz hafta başta benzin ve mazot (motorin) fiyatı olmak üzere akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar araç sahiplerinin gündemindeydi. Benzinin litresi 3 Ekim'de yapılan 62 kuruş zamla 19,86 TL’ye, 4 Ekim'deki 74 kuruşluk zammın ardından ise 20 TL’nin üzerine bir kez daha yükselmişti. Motorin fiyatları içinde peş peşe 1,10, 1,39 ve 1,53 lira zam geldi. Motorinin litre fiyatı da 27 TL'yi aştı. Üst üste zamların ardından flaş bir gelişme daha yaşandı ve motorin grubu için bu gece yarısından itibaren yeni zam geleceği öğrenildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika akaryakıt zam haberinin detayları…

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

Brent petrol ve dolar/TL kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak. Yeni zamla birlikte motorin litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artacak. Böylece motorin fiyatları 5,41 lira zamlanmış olacak. Benzin fiyatı için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

PETROL YENİDEN YÜKSELİŞTE

Ham petrol 70, brent petrol fiyatları ise 80 dolar seviyelerine kadar çekilerek Rusya-Ukrayna arasındaki savaş öncesi dönemlerine geri dönmüştü. Ancak Batı ve Rusya arasındaki petrol çekişmesi ve OPEC’in üretimde kesinti kararı ile fiyatlar yeniden sıçradı. Brent petrol yeniden 100 dolar seviyelerine yaklaştı. Brent petrol bu haftanın ilk işlem gününde 97 dolardan işlem görürken, ham petrol ise 91 dolar seviyelerinde bulunuyor.

“GÜNDEMDE KALMAYA DEVAM EDECEK”

Fiyatlara ilişkin değerlendirmede bulunan analistler, “OPEC+'nın, ABD'nin küresel petrol fiyatlarını düşük tutma baskısı karşısında petrol üretimini kısma kararının ardından güçlenen dolara rağmen Cuma günü beş haftanın en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatları gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. OPEC+, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne uygulayacağı ambargo öncesinde üretim hedeflerini günde 2 milyon varil düşürmeyi planlayarak zaten sıkışık olan piyasada arzı baskılayacak” değerlendirmesinde bulunuyor.

PETROL FİYATI TAHMİNİ

Petrol brokeri PVM'den Stephen Brennock, Reuters'a yaptığı açıklamada, “OPEC'in son kesintisinin en önemli sonuçları arasında petrolün 100 dolar seviyelerine geri dönme olasılığı var” dedi. UBS Global Wealth Management da Brent petrolün, ‘önümüzdeki çeyreklerde 100 dolar sınırının üzerine çıkacağını’ öngördü.

OPEC VE ABD ARASINDA SÜRTÜŞME DAHA DA ARTABİLİR

OPEC ülkeleri, ABD Başkanı Biden’ın “üretimi artırın” talebine kayıtsız kaldı. Üretimi düşürme kararına ilişkin Washington kanadından ilk tepki, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre’den geldi. Basın açıklamasında Jean-Pierre, “OPEC+’nın Rusya ile uyumlu hareket ettiği açık” ifadesini kullandı.

Vanayı kısma kararına tepki gösteren Biden, “Bu iş burada bitmedi” derken, Demokratlardan gelen yasa tasarısı teklifi de, OPEC- ABD arasındaki sürtüşmenin artacağının sinyalini verdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise Financial Times'ta yayınlanan röportajında bu kararın küresel ekonomi, özellikle de gelişmekte olan piyasalar için "yararsız ve akılsızca" olduğunu söyledi.

İSTANBUL'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE OLDU?

Benzin: 20,63 TL

Motorin: 27,11 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI KAÇ TL?

Benzin: 20,76 TL

Motorin: 27,21 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MAZOT FİYATI

Benzin: 20,74 TL

Motorin: 27,25 TL



