SON DAKİKA | MOTORİNE İNDİRİM, BENZİNE ZAM! Akaryakıt fiyatlarını takip etmek zorlaştı: Bir gün düşüyor, bir gün yükseliyor...

Son dakika… Akaryakıt fiyatları için tabela bugün yeniden güncellendi. Benzine dün yapılan indirimin ardından araç sahipleri akaryakıt bayilerinde bu sabah yeni fiyatlarla karşılaştı. Motorin ve benzin litre fiyatı yeniden değişti. Benzine iki haftada yapılan 3 indirimin ardından zam gelirken, motorin için indirim yapıldı. İşte akaryakıt fiyatları için son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM, BENZİNE ZAM

Bu gece yarısından itibaren benzine 55 kuruş zam, motorine ise 95 kuruş indirim geldi. Benzin fiyatları için ay başından bu yana 1 kez zam 3 kez indirim yapılmıştı. Motorine ise geçtiğimiz hafta 1,54 kuruşluk indirim gelmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 62 kuruşa, Ankara'da 20 lira 79 kuruşa, İzmir'de 20 lira 80 kuruşa yükseldi. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 89 kuruşa, Ankara'da 24 lira 3 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 6 kuruşa çıktı.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Ham petrol ve brent petrol bir gün düşüp bir gün yükseliyor. Petrol fiyatlarında ABD stoklarındaki düşüş ile yükselse de Çin’den gelen COVID-19 haberlerinin korkuları ile baskılanıyor. Bu sabah ham petrol fiyatları 77 dolara gerilerken, brent petrol ise 85 dolara kadar geriledi.





