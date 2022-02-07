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SON DAKİKA | Motorine zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

07.02.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı. Gelen zamla birlikte motorinin litresi Ankara'da 14,71 liradan 15,51 liraya, İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Motorine zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Son dakika haberine göre: Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere zam geldi. 80 kuruş olarak belirlenen zamla birlikte motorinin litresi Ankara'da 14,71 liradan 15,51 liraya, İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | MOTORİNE ZAM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, gece yarısından sonra yapılacak 80 kuruş zamla birlikte Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Kaynak: AA

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