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Son dakika: Mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yeni düzenleme!

08.08.2023 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Bazı kuyumculuk ürünlerinin ve mücevherlerin AB dışındaki ülkelere ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi.

Son dakika: Mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yeni düzenleme!

Son dakika haberine göre, bazı kuyumculuk ürünleri ve mücevherlerin Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlere yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak.

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Ek mali yükümlülük Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli ürünlere uygulanacak. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek. Karar yayımını takip eden üçüncü gün yürürlüğe girecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu mücevher

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