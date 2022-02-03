Son Dakika: Otogaza zam geldi

Son dakika haberi: Son dakika haberine göre LPG otogaza zam geldi. Çok sayıda araç sahibini yakından ilgilendiren zam haberinin detayları EPGİS tarafından açıklandı. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre otogaz zammı 40 kuruş olarak gerçekleşti ve pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Otogaz zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı da merak ediliyor. Otogaz zammı 4 Şubat 2022 itibarıyla geçerli olacak.

İşte EPGİS'ten yapılan açıklama:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 04/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 40 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



04/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Otogazda 40 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) February 3, 2022

Ayrıntılar geliyor...

