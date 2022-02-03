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Son Dakika: Otogaza zam geldi

03.02.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre LPG otogaza zam yapıldı. EPGİS'ten gelen açıklamaya göre 4 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak ve pompa satış fiyatlarına yansıyacak zam, 40 kuruş olarak gerçekleşti. İşte LPG otogaza zam haberinin detayları...

Son Dakika: Otogaza zam geldi

Son dakika haberi: Son dakika haberine göre LPG otogaza zam geldi. Çok sayıda araç sahibini yakından ilgilendiren zam haberinin detayları EPGİS tarafından açıklandı. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre otogaz zammı 40 kuruş olarak gerçekleşti ve pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Otogaz zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı da merak ediliyor. Otogaz zammı 4 Şubat 2022 itibarıyla geçerli olacak.

İşte EPGİS'ten yapılan açıklama:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 04/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 40 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Ayrıntılar geliyor...

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