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Son dakika: Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı... Kripto para birimi Bitcoin iki yıl sonra kritik seviyede

09.11.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Kripto para borsası Binance'ın rakibi FTX'i satın alma planı, kripto para piyasasının istikrarına ilişkin endişelere neden oldu. En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı ise yaklaşık iki yılın ardından ilk kez 17 bin doların altına geriledi.

Son dakika: Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı... Kripto para birimi Bitcoin iki yıl sonra kritik seviyede

Son dakika: Son dönemde kripto para yatırımı yapanlar şoke oldu. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti ve 16 bin 639 dolara kadar geriledi. Kasım 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gören Bitcoin'in piyasa değeri de 327 milyar doların altına geriledi. Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri de 24 saat içinde 841 milyar dolara düştü.

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SON DAKİKA: BİTCOİN FİYATI NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin'in fiyatındaki sert düşüş, kripto para borsası Binance'ın rakibi FTX'i satın alma planını açıklamasının ardından geldi. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, dün işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası FTX’i satın almayı planladıklarını açıklamıştı. Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX’in Binance'tan yardım istediğini belirtmişti.

FTX'in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, "Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık." ifadesini kullanmıştı.

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DOĞRULANDI

Binance’ın rakibi FTX’in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried de gelişmeyi doğrulayarak "Binance ile FTX.com için stratejik bir işlem üzerinde anlaşmaya vardık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Söz konusu anlaşma, FTX'in yaşadığı sıkıntıların kripto para piyasasına yayılabileceğine dair korkulara yol açarken kripto para piyasasının istikrarına ilişkin endişelere neden olmuştu.

Öte yandan Binance'ın FTX ile yaptığı satın alma anlaşmasının tamamlanmasının muhtemel gözükmediğine ilişkin basında yer alan haberler, anlaşmanın geleceği konusunda şüphe uyandırdı.

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