SON DAKİKA | Peş peşe indirimler bitti! Akaryakıtta tabela değişti: Motorine zam geldi (3 Aralık 2022 güncel benzin ve mazot fiyatları)

Motorin (mazot) ve benzin fiyatları için son dakika değişimleri yaşanıyor. Son 18 günde toplamda 3,88 TL indirim yapılan motorin litre fiyatına zam geldi. Yapılan zam sonrası araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatları araştırmasını sıklaştırdı. Peki güncel benzin ve mazot fiyatları ne oldu, kaç TL? İşte İzmir, Ankara, İstanbul 3 Aralık 2022 Cumartesi zamlı akaryakıt fiyatları son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELDİ

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 Kasım’da 1,54 kuruş indirim yapılarak litresi ortalama 24,84 liraya gerileyen motorin litre fiyatına 24 Kasım’da 95 kuruş, dün ise 82 kuruş indirim gelmişti. Böylece 18 günde yapılan indirimin miktarı 3,88 TL olmuştu. Ancak fiyatlar bu gece yeniden değişti ve motorin grubuna 1,16 TL zam geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 66 kuruşa, Ankara'da 23 lira 81 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 87 kuruşa yükseldi.

BENZİN FİYATLARI SABİT KALDI

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı. Benzin litre geçtiğimiz ay 77 ve 75 kuruş indirim yapılmıştı. Ardından 1,16 kuruş indirim yapılan benzine 55 kuruş zam gelmişti. Ancak fiyatlar bir gün geçmeden yeniden değişmiş ve benzine 45 kuruş daha indirim yapılmıştı.

TOPLAM BENZİN VE MOTORİN SATIŞLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylülde ayına ilişkin ‘Petrol Piyasası Sektör Raporu’na göre benzin satışları Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,95 artarak 307 bin 21 ton, motorin satışları yüzde 9,44 düşüşle 2 milyon 189 bin 885 ton oldu. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 6,98 azaldı ve 2 milyon 642 bin 196 ton olarak kayıtlara geçti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 ARALIK 2022 CUMARTESİ)

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,15 TL

Motorin fiyatı: 23,66 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,31 TL

Motorin fiyatı: 23,81 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,32 TL

Motorin fiyatı: 23,87 T



