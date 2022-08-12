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Son dakika: Petrol fiyatları yükseldi, akaryakıta zam göründü! Benzine zam geliyor

12.08.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatları petrol ve dolar kurundaki hareketlilikle değişiyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda benzin litre fiyatına bu gece benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorinin litre fiyatına da önceki gece 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak. İşte 12 Ağustos Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları...

Son dakika: Petrol fiyatları yükseldi, akaryakıta zam göründü! Benzine zam geliyor

Akaryakıt fiyatları için vatandaşların araştırdığı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme yaşandı. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. İşte akaryakıt fiyatları için son dakika haberinin detayları ve 12 Ağustos Cuma güncel motorin ile benzin fiyatı...

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SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELİYOR

Benzin fiyatlarında yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,10 TL fiyat artışı bekleniyor.

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GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre

fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.05 TL'den satılıyor.

ABD PETROL FİYAT TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Ağustos 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 104,78 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam temmuz ayı raporunda 104,05 dolardı. Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 98,71 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı temmuz ayında 98,79 dolar olarak tahmin edilmişti.

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Gelecek yıl ise brent türü ham petrolün varil fiyatının 95,13 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 89,13 dolar olması bekleniyor. Raporda, piyasalarda artan belirsizliğe işaret edilerek, bu belirsizliklerin Rusya-Ukrayna Savaşı, AB yaptırımlarının Rus petrol üretimine etkisi, OPEC+ grubunun üretim kararları, ABD petrol ve doğal gaz üretiminin artış hızıyla ilgili olduğu ifade edildi.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 860 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 190 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Üretimin 2023'te 12 milyon 700 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği hesaplanıyor.

OPEC'in günlük ham petrol üretiminin ise bu yılın ikinci yarısında ilk yarıya göre 150 bin varil artarak yaklaşık 28 milyon 340 bin varile ulaşacağı, yılın tamamında 28 milyon 470 bin varil, gelecek yıl ise 29 milyon 40 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

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