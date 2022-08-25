Son dakika: Petrol ve dolardaki yükseliş akaryakıtı vurdu: Motorin fiyatına 1 haftada üçüncü kez zam geldi!

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki artış ve dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zamları yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz haftadan bu yana neredeyse hemen her gün zam yapılan akaryakıta bu gece yarısı bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz hafta 77 kuruş ve 1 lira 7 kuruşluk zam yapılan motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 95 kuruş daha arttı. Benzinde ise fiyat değişikliği yapılmadı.

Zamla birlikte İstanbul'da litresi 25 lira 8 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı 26 lira 3 kuruşa yükseldi. Öte yandan motorinin litresi İzmir'de 26 lira 15 kuruşa, Ankara'da ise 26 lira 14 kuruşa çıktı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 AĞUSTOS PERŞEMBE)

İSTANBUL

Benzin: 21,14

Motorin: 26,03

ANKARA

Benzin: 21,25

Motorin: 26,14

İZMİR

Benzin: 21,25

Motorin: 26,15

REKOR HAZİRAN AYINDA GELDİ

Petrol ve kur etkisi ile Haziran’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıktı. Benzin 27,50 TL’yi aşarken motorin 30 TL’yi buldu. Yurt içinde enflasyonun son 24 yıla çıkmasında akaryakıt maliyetleri de en temel etken oldu.

PETROL YÜZDE 10 KAYIPTAN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Brent petrol fiyatı ayın ilk haftasında 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin’de ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması, ABD’de ham petrol rezervlerinin artması ve küresel büyümeye dair olumsuz fiyatlamanın sürmesi düşüşte etkili oldu. Fiyatlar aybaşındaki 102,45 seviyesinden 91,70’e geriledi, yani yüzde 10’dan fazla düşüş yaşandı.

Ancak bu hafta fiyatlar yeniden 100 doların üzerine fırladı. Petrol üretici ülkelerden Suudi Arabistan’dan uyarı geldi. Enerji Bakanı vadeli fiyatlardaki farkın yüksek olmasına ve oynaklığın artmasına tepki göstererek bu durumu OPEC toplantısında konuşup önlem alacaklarını söyledi. Önlemler içinde arz kesintisine gitmek de var dedi ki bu olasılık fiyatı yükseltti.



