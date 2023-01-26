Son dakika: Piyasalar bu açıklamayı bekliyordu: Merkez Bankası’nın dolar ve enflasyon tahmini belli oluyor!

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk ‘Enflasyon Raporu’ sunumunu gerçekleştiriyor. Kavcıoğlu raporda piyasaların 2023 yılı yol haritası için önemli ipuçları verecek. 2023 enflasyon ve dolar/TL kuru tahmini de raporda yer alacak.
Dolar/TL kuru geçtiğimiz yıl yüzde 40'ın üzerinde prim yapmıştı. Enflasyon ise 2022 yıl sonunda yüzde 64 olmuştu. TCMB, geçen yılın son raporunda 2023 yılı sonunda enflasyonu yüzde 22,3, 2024 yılı sonunda ise yüzde 8,8 olarak tahmin etmişti.
Kavcıoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satışbaşları şu şekilde:
Enerji fiyatları şoku 2022 yılında başta enflasyon olmak üzere tüm ekonomik göstergeleri etkileyen bir boyut kazanmıştır. Derin bir resesyon ihtimalinin oldukça azaldığı değerlendirilmektedir. Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir. 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır. Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz.