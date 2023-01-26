Son dakika: Piyasalar bu açıklamayı bekliyordu: Merkez Bankası’nın dolar ve enflasyon tahmini belli oluyor!

Enerji fiyatları şoku 2022 yılında başta enflasyon olmak üzere tüm ekonomik göstergeleri etkileyen bir boyut kazanmıştır. Derin bir resesyon ihtimalinin oldukça azaldığı değerlendirilmektedir. Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir. 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır. Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz.