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Son dakika | Promosyon ödemesinde görülmemiş anlaşma! 41 bin 500 TL'lik rekor ücret

24.08.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Banka promosyonlarıyla ilgili rekor geldi. Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) gerçekleştirilen banka maaş promosyon ihalesini Türk Ekononomi Bankası (TEB) 41 bin 500 TL'lik rekor bir ücret ile kazandı. Promosyon ödemesinden çalışanların tamamının faydalanacağı belirtildi.

Son dakika | Promosyon ödemesinde görülmemiş anlaşma! 41 bin 500 TL'lik rekor ücret

Son dakika: Bankaların verdiği promosyon ödemelerinde miktarlar sürekli yükselmeye devam ediyor. Özellikle üniversiteler ile bankalar arasında yapılan promosyon anlaşmaları son dönemlerde dikkat çekiyor. 5 bin 500 çalışanı ilgilendiren bir promosyon ödemesinde anlaşmaya varılan rakam ise bir anda gündem yarattı.

SON DAKİKA | 41 BİN 500 TL'LİK PROMOSYON

Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) gerçekleştirilen banka maaş promosyon ihalesini Türk Ekonomi Bankası (TEB) 41 bin 500 TL'lik rekor bir ücret ile kazandı.

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Promosyon 3 yıllık anlaşma kapsamında ödenecek.

ÇALIŞANLARIN TAMAMI FAYDALANACAK

5 bin 500 çalışanın tamamı 41 bin 500'er lira promosyon ödemesinden yararlanacak.

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TÜRKİYE REKORU

Anlaşma yapılan rakamın bir kurum ile banka arasında imzalanan promosyon anlaşmalar bakımından Türkiye rekoru olduğu ifade edildi.

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