Son dakika: Rize'de büyük gün! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’den dünyaya mesaj

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günler öncesinden duyurduğu, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı gerçekleşiyor. Açılış öncesinde sabah saatlerinde ilk yolcu uçağı iniş yaptı. Ardından SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu gerçekleşti. Erdoğan'ı taşıyan uçak ise öğlen saatlerinde havalimanına indi. Açılışa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de katılıyor.

Açılışın yapıldığı tören alanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çıkan İlham Aliyev şunları söyledi:

Havalimanının açılışında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

Rize-Artvin Havalimanı'nın şehrimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Bunun açılışını yapmakta olduğumuz havalimanıyla birlikte ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 57'ye çıkardık.

Türkiye'nin son 20 yılda kat ettiği mesafenin sembolü olarak gördüğüm bu eser ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir. Havalimanı komşumuz Gürcistan'ın ulaşımını da kolaylaştıracaktır. Ülkemizin sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır.

Geçtiğimiz yıl üzücü bir sel felaketiyle karşı karşıya kalan Rize'mizde tüm afetzede kardeşlerimize eskisinden daha güzel köy konutları, evler ve çay alım merkezleri yapıyoruz. Bölünmüş yol uzunluğunu 190 km'ye çıkardık. Son 20 yılda inşa ettiğimiz 68 taşkın koruma tesisiyle 121 yerleşim yeri ve 17 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Sanayide şehrimize bir OSB ve 3 sanayi tesisi site olarak kazandırdık. Aynı şekilde, Artvin'e geçtiğimiz 20 yılda 40 milyar liralık yatırım yaptık.

Gurbette sıla özlemiyle yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu hem 2 asırlık kendi tarihi hem tüm dost ve kardeşleriyle bölgesi için büyük bir başarı hikayesidir.

Bunu Karabağ'da ispatladınız, Libya'da ispatladınız ve inanıyorum ki Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bütün terör örgütlerine karşı ispatladınız. Milletimiz önce istiklalini kazanıp yeni devletini kurarak, ardından da demokrasi ve kalkınma adımlarıyla bugünkü seviyesine gelmiştir. Kendi güvenlikleri ve refahları için tüm dünyayı zapturapt altında tutmak için her yola başvuranların ilk hedefinde daima Türkiye yer almıştır.

Bizi yıllarca tek parti vesayetiyle, darbelerle, terör örgütleriyle oyaladılar. Kalbi millet ve memleket için çarpan rahmetli Erbakan'ı ve rahmetli Türkeş'i de iftiralarıyla yıldırmaya çalıştılar. Biz de aynı yollardan geçtik. Milletimiz senaryoyu çözdüğü için girdiğimiz her mücadelede bugün olduğu gibi yanımızda yer aldı. Bugün Cumhur İttifakı olarak aynı mücadeleyi sürdürüyoruz.