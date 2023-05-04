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Son dakika: Şahap Kavcıoğlu duyurdu: Merkez Bankası’nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi

04.05.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 yılının ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre enflasyonun yıl sonunda yüzde 22,3 olması bekleniyor.

Son dakika: Şahap Kavcıoğlu duyurdu: Merkez Bankası’nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2023-II" sunumunu gerçekleştirdi.

Kavcıoğlu, 2023 ortalama ham petrol tahminini 78,1 dolar olarak açıkladı. (Önceki raporda tahmin 80,8 dolar) TCMB'nin 2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 27,9 oldu. (Önceki tahmin yüzde 22)

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon beklentisinin değişmediğini açıklayarak, "2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi. Kavcıoğlu, enflasyonun 2024 yıl sonunda ise, yüzde 8,8 olarak gerçekleşeceğini beklediklerini belirtti.

TCMB'nin 2023 yılının ilk raporunda tahmini enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceği, 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 ve 2025 yıl sonunda ise yüzde 5,0 seviyesine gerileyerek azalış eğilimini sürdüreceği yönünde oluşmuştu.

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Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşiyor
Son dönemde bankacılık sektörü kaynaklı sıkıntılar gelişmiş ülkelerde finansal risklerin artmasına yol açtı
Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite destekleri nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı
Türk bankacılık sektörü güvenli ve sağlam görünümünü sürdürüyor
Ülkemiz yüksek büyümesini verimlilik artışıyla bir arada ilerletmeyi başarmıştır

"MİLLİ GELİR GELİŞMİŞ ÜLKE SEVİYELERİNE YAKINSAMAKTADIR"

  • Satın alma gücü paritesiyle bakıldığında Türkiye ekonomisi kişi başına düşen milli gelirde gelişmiş ülke seviyelerine güçlü şekilde yakınsamaktadır
  • Tarihimizdeki en büyük felaketlerden birinin yaşandığı ilk çeyrekte sanayi üretiminin nispeten yatay seyretmesi ekonomimizin dayanıklılığı ve dinamizminin bir göstergesidir
  • Öncü göstergeler, afet sonrası toparlanmanın gerçekleşmesiyle birlikte sanayi üretimindeki kayıpların güçlü ve hızlı bir şekilde telafi edilmekte olduğuna işaret etmektedir

"DEPREM FELAKETİNİN ETKİLERİ KAPSAMLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

  • Yaşanılan deprem felaketinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri kapsamlı olarak değerlendirilmektedir
  • Toplam ihracatımız deprem öncesi seviyesine ulaşmıştır
  • Afet bölgesindeki tüketim harcamalarına ilişkin öncü göstergeler yakın zamanda deprem öncesi seviyelerini aşmıştır, bu durum deprem bölgesinde oldukça güçlü bir toparlanma eğilimine işaret etmektedir
  • Deprem sonrası toparlanmanın gücüne ilişkin anket göstergeleri de olumlu sinyaller vermektedir, gelecek üç aya ilişkin talep beklentisi yükselirken, afet bölgesinin ekonomik ağırlığı yüksek merkezlerinde üretim ve talep beklentileri artmaktadır

"TÜRKİYE İSTİHDAMINI EN ÇOK ARTIRAN ÜLKELER ARASINDA"

  • Türkiye son iki yılda istihdamını en çok artıran ülkeler arasındaki yerini almıştır
  • Afet bölgesinden yapılan ihracat ise deprem sonrasındaki birkaç haftada gerilemekle birlikte, nisan ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemindeki seviyelerine yaklaşmıştır
  • Diğer illerdeki güçlü ihracat sonucunda toplam ihracatımız deprem öncesi seviyesine ulaşmıştır
  • 2023 yılının geri kalanı cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacaktır

"ENFLASYONDAKİ YAVAŞLAMA BEKLENTİLERE YANSIMIŞTIR"

  • Enflasyondaki düşüş süreci önceki raporda ilan ettiğimiz patikadan bir miktar daha yavaş gerçekleşmiştir
  • Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir
  • Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır
  • TL cinsinden ithalat birim değer endeksi son dönemde yıllık bazda gerilemiştir
  • Enflasyon üzerindeki maliyet baskıları son dönemde büyük ölçüde ortadan kalkmıştır

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