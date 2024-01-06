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  4. SON DAKİKA: Seçim sloganı bile belirlendi, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu! İşte son 24 saatte yaşananlar (MYNET ÖZEL)

SON DAKİKA: Seçim sloganı bile belirlendi, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu! İşte son 24 saatte yaşananlar (MYNET ÖZEL)

06.01.2024 21:11 | Son Güncelleme:
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SON DAKİKA: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu! Cumhur İttifakı, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Murat Kurum ile çıkacak. Siyasetin bir numaralı gündem maddesi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler... Seçim maratonunun başlamasıyla özellikle Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da kimi aday göstereceği merak ediliyordu. Murat Kurum'un seçim sloganı da ortaya çıktı! İşte son 24 saatte yaşananlar...

SON DAKİKA: Seçim sloganı bile belirlendi, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu! İşte son 24 saatte yaşananlar (MYNET ÖZEL)

Son dakika seçim haberleri... Uzun süredir beklenen aday bu akşam netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u arayarak adaylığını tebliğ etti. Yarın 14:00'te Haliç'te yapılacak toplantıda Murat Kurum'un adayı kamuoyuna duyurulacak. AK Parti ve Murat Kurum'un seçim sloganı da belli oldu.

MYNET ÖZEL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada İstanbul adayı için yarını, Ankara adayı için ise 15 Ocak'ı işaret etmişti. Yerel seçimlere adım adım yaklaşılıyor. 31 Mart'a az bir süre kalmasıyla birlikte siyasetin gündemi de hareketlendi. Özellikle parti ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak ediliyor. Siyasilerin yaptığı açıklamalar yakından takip edilirken gözler yarına çevrildi.

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İMAMOĞLU'NUN RAKİBİ MURAT KURUM! SEÇİM SLOGANI DA BELLİ OLDU

Ekrem İmamoğlu'na karşı 31 Mart'ta İstanbul'u yeniden AK Parti'ye kazandırmak adına yarışacak olan Murat Kurum'un seçim sloganı da belli oldu! Murat Kurum, İstanbul'un meydanlarında 'İstanbul'un Muradı' diyerek anons edilecek. Otobüsler ve bilbordlar bu şekilde giydirilecek.

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SON 24 SAATTE NELER OLDU? MURAT KURUM VE ERGÜN TURAN'IN ADI MASADAYDI

Siyaset kulislerinde AK Parti'nin İstanbul adaylığı için birçok isim konuşuldu. Bunlardan bazıları Ali Yerlikaya, Adil Karaismailoğlu, Mehmet Tevfik Göksu ve son olarak Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dı!

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Ergün Turan'ın ismi son haftaya kadar gündemdeydi. Murat Kurum ve Ergün Turan arasında anketler yapıldı. Ergün Turan'ın Trabzonlu olması, TOKİ tecrübesi olması son iki isimden biri olmasında önemli rol oynadı.

ALİ YERLİKAYA BİR HAFTA KALA GÜNDEME GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, adayın açıklanacağı tarih olan 7 Ocak öncesi, bir haftada gündeme geldi. Kamuoyunda Ali Yerlikaya lehine oluşan hava değerlendirildi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum'da karar kıldı.

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EMLAK KONUT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE YAPTI

Bakanlığı dönemindeki TOKİ hamleleri ve deprem bölgesindeki çalışmalarıyla dikkat çeken Murat Kurum da İstanbul için çok güçlü bir aday! Çevre ve Şehircilik eski bakanı Murat Kurum, 4 Haziran 2023'te görevi Mehmet Özhaseki'ye devretmişti.

1. BÖLGE 1. SIRA ADAYIYDI

Murat Kurum 2006-2008 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürü olarak görev yapmıştı. Murat Kurum ayrıca, 2009'dan 2018'e kadar Emlak Konut genel müdürlüğü görevindeydi.

Murat Kurum ayrıca Mayıs'taki genel seçimlerde AK Parti'nin 1. bölge 1. sıra milletvekili adayıydı.

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2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım yarışmış ve Ekrem İmamoğlu ipi göğüsleyerek seçimin kazananı olmuştu.

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