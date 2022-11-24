Son dakika: Sözleşmeli personeli heyecanlandıran açıklama! Bakan tarih verdi...

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söylemişti.

Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuşmuştu.

