FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Sözleşmeli personeli heyecanlandıran açıklama! Bakan tarih verdi...

Son dakika: Sözleşmeli personeli heyecanlandıran açıklama! Bakan tarih verdi...

24.11.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak." dedi.

Son dakika: Sözleşmeli personeli heyecanlandıran açıklama! Bakan tarih verdi...

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söylemişti.

Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuşmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm dengeleri kökünden değiştirecek! Dolar yerine altın...Tüm dengeleri kökünden değiştirecek! Dolar yerine altın...
Kripto para borsası FTX'le ilgili flaş karar!Kripto para borsası FTX'le ilgili flaş karar!
Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan sözleşmeli personel son dakika 100 dolar kaç tl

En Çok Okunan Haberler

Dünya Kupası skandallarla devam ediyor! Suudi Arabistan'ın zaferine gölge düştü

Dünya Kupası skandallarla devam ediyor! Suudi Arabistan'ın zaferine gölge düştü

Dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk tepkisi!

Dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk tepkisi!

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor!

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti!

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti!

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.