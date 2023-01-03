SON DAKİKA | SSK'lısı Bağ-Kur'lusu... Milyonlarca emekli ve memurun gözü zamlı maaşlarda! Enflasyon rakamlarıyla polis, öğretmen maaşları hesaplandı! En düşük emekli zammı ne kadar oldu?

Son dakika haberi… Memur emekli maaşı zammı için milyonlar nefesini tutmuş, bugünkü veriyi bekliyordu. TÜİK, Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon farkı ile ‘en düşük emekli maaşı ve memur maaşları ne kadar olacak’ konusu milyonların en çok merak ettiği soru olurken, nihai oran belli oldu. Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı’nın ise sosyal refah düzenlemesi ile maaşları daha da yukarı taşımaya hazırlanıyor. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? İşte polis, öğretmen, hemşire ve diğer mesleklerde tüm yeni memur maaşları hesaplama tablosu…

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2022 enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 1,18 , yıllık yüzde 64,27 oldu. Beklenti yüzde 2,61 oranında artması yönündeydi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 2,88 artmıştı.

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN 6 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından dolayı alacağı zam oranı yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7’lik enflasyon farkının yanı sıra yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 16,47 zam hakkı elde etti.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

MEMURA REFAH PAYI GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti. Bu kapsamda ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor. Yüzde 10’luk refah payının masada olduğu belirtiliyor. Şimdi tüm gözler ekonomi yönetiminden gelecek açıklamada.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz zam döneminde 3.500 TL olarak açıklanan en düşük emekli aylığı için Ocak 2023 zammı merak ediliyor. Bugüne kadar birçok rakam dile getirildi ancak asgari ücret zammının açıklanmasının ardından sadece tek bir senaryo üzerinde duruluyor. Bilindiği üzere Aralık ayının son haftasında asgari ücrete yüzde 54,6’lık rekor bir artış gerçekleştirilmişti. En düşük emekli maaşı için de bu oranın baz alınabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda yapılan hesap doğrultusunda en düşük emekli maaşının yüzde 54,6’lık artışlar 5.411 TL olması bekleniyor.

6 aylık enflasyon farkı kaynaklı orana göre milyonlarca kişinin alacağı en düşük maaşlar şu şekilde oluştu:

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 7.077

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.408 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.353 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.842 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.848 TL



