SON DAKİKA| Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vade sınırlamasındaki parasal tutarları güncelledi. En son limitler Haziran 2022’de belirlenmişti. BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirlemişti.

Yapılan değişiklik ile örneğin daha önce 36 ay vadeye kadar 50 bin lira altı ihtiyaç kredisi kullanılırken, şimdi 125 bin TL kredi kullanılabilecek. Kredi borcu yapılandırmalarında da aynı sınırlar aynı vadede geçerli olacak.

LİMİTLER DEĞİŞTİ

BDDK tarafından tüketici kredileri genel vade sınırın değiştirilmesine ilişkin açıklamada şöyle denildi:



"Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile;

Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.