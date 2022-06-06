SON DAKİKA: Tüm gözler 3600 ek göstergeye çevrildi! Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi, asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika asgari ücret haberleri... Bilindiği gibi asgari ücrete Ocak ayında bir zam yapılmıştı fakat artan enflasyon nedeniyle Temmuz için ek zam talebi doğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki kabine toplantısının ardından asgari ücretle ilgili de açıklama yapılması bekleniyor. 2022 asgari ücrete zam gelecek mi?

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? TEMMUZ AYI...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da yaptığı açıklamada 'Ücretliler başta olmak üzere, her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak, aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz.' ifadelerini kullanmıştı. 3600 ek gösterge konusunun dışında EYT ve asgari ücretle ilgili de yeni gelişmeler yaşanabilir.

BAKAN NEBATİ SOSYAL MEDYADAN ASGARİ ÜCRET SİNYALİNİ VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücret zammı konusunda sinyali verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak için tedbirleri hayata geçireceğiz' diyen Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:

'Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır. Ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir.'



