Son dakika haberi | Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı! İBB soruşturması için adliyeye getirildi...

MYNET - ÖZEL Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ ARASINDA

2024 yılında Forbes'un açıkladığı "Türkiye'nin en zenginleri" listesinde Akın, 1.7 milyar dolarlık servetiyle 17. sırada yer almıştı.

Akın ayrıca Fenerbahçe'de 2000-2002 ve 2024-2025 aralığında asbaşkanlık görevi yürütmüştü.

