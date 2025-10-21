FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Son dakika haberi | Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı! İBB soruşturması için adliyeye getirildi...

Son dakika haberi: İBB soruşturması kapsamında kritik bir isim daha ifadeye çağrıldı. AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın adliyeye getirildi.

Son dakika haberi | Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı! İBB soruşturması için adliyeye getirildi...
Mynet Özel Haber

MYNET - ÖZEL Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Son dakika haberi | Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı! İBB soruşturması için adliyeye getirildi... 1

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ ARASINDA

2024 yılında Forbes'un açıkladığı "Türkiye'nin en zenginleri" listesinde Akın, 1.7 milyar dolarlık servetiyle 17. sırada yer almıştı.

Son dakika haberi | Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı! İBB soruşturması için adliyeye getirildi... 2

Akın ayrıca Fenerbahçe'de 2000-2002 ve 2024-2025 aralığında asbaşkanlık görevi yürütmüştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasa dışı bahisçiler tek tek avlanıyor! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı Yasa dışı bahisçiler tek tek avlanıyor! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yatırımcı yüzde 50 kar ediyordu! Düşmeye başlayınca ona yöneldiler 'Fiyatlar buna imkan verebilecek'Yatırımcı yüzde 50 kar ediyordu! Düşmeye başlayınca ona yöneldiler 'Fiyatlar buna imkan verebilecek'
Sosyetenin buluşma noktasıydı! Lüks restoran icraya düştüSosyetenin buluşma noktasıydı! Lüks restoran icraya düştü
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe ifade zengin Mynet Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.