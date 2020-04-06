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  4. Son dakika: Vakıfbank Genel Müdürü açıkladı! 200 bin kişinin kart ve kredi borcu ertelendi

Son dakika: Vakıfbank Genel Müdürü açıkladı! 200 bin kişinin kart ve kredi borcu ertelendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 12:46 | Son Güncelleme

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih "200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Vakıfbank Genel Müdürü açıkladı! 200 bin kişinin kart ve kredi borcu ertelendi

Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih, koronavirüs nedeniyle kredi erteleme ile ilgili olarak açıklama yaptı.

200 bin bireysel müşterilerinin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini ertelediklerini belirten Üstünsalih, "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik." bilgisini verdi.

Üstünsalih, "Müşterilerimiz VakıfBank Mobil'i bu süreçte aktif olarak kullandı. Mart ayında şubat ayına göre işlem sayısında yüzde 15,3 artış gerçekleşirken, yapılan işlemler ise 34 milyon adet arttı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank, kredi ve kart borcu erteleme,

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