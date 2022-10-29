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Son dakika: Yerli otomobil Togg için tarihi gün! İlk otomobil banttan iniyor

29.10.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yerli otomobil Togg için tarihi gün geldi çattı. "Türkiye'nin otomobili" bugün banttan iniyor. Togg'un üretim tesisinin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalar yapmak üzere mikrofonun başına geçecek.

Son dakika: Yerli otomobil Togg için tarihi gün! İlk otomobil banttan iniyor

Son dakika haberi: Milyonların heyecanla beklediği Togg'un üretileceği fabrika bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yanı sıra Togg'un banttan inmesinin de heyecanı yaşanıyor.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

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"Herşeyden önce biz yola çıktığımızda otomobilden fazlası için yola çıktık. Hedefimiz kendi değerlerimizle özümüzle bir ürün yapmaktı. Hedeflerimizin 3 farklı boyutu var. Akıllı cihazda beyaz sayfanın üzerinde kara kalem bir çizimle başladık. 3 boyutlu bir modelleme yaparak 2019 yılında sizlere sunduk. Yolculuğumuz aynı anda artarak katlanarak gittik. 2021'de geliştirdiğimiz ürünleri denemeye başladık. Oyunun kuralları neyi gerektiriyorsa bunları yaptık. Kış testlerini yaptık, çarpışma testlerimizi yaptık. Temmuz'da deneme üretimine başladık. Bir otomobilden ziyade bir tüketici elektriği mantığıyla tasarlıyoruz. Zamana karşı yarıştığımız için dünyanın en iyileriyle çalışarak araçlarımızı geliştirmeye başladık."


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